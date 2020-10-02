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Идову о матче с «Локомотивом»: «Буду сражаться до победного конца»

02 октября 2020, 05:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Химок» Брайан Идову, арендованный этим летом у «Локомотива», поделился ожиданиями от матча с московским клубом в 10-м туре РПЛ.

Настрой будет сам по себе боевой. В плане того, что придётся играть против парней, которых я знаю. Биться с ними будет одно удовольствие. Хочется с ними сыграть, и сыграть на максимуме. Обещаю, что буду сражаться до победного конца.

Понятно, что времена у «Локо» непростые: Дмитрий Баринов сломался, а Алексей Миранчук уехал в «Аталанту». Но надо искать себя. «Локо» перешёл на новую схему с двумя нападающими, все пока сыгрываются, притираются. Но в дерби с ЦСКА команда выглядела неплохо. Радует, что Станислав Магкеев и Даниил Куликов хорошо выглядят в центре. То, что они будущее команды, — это однозначно.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
02 октября в 09:24
Будет очередное поражение Химок
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 07:58
Может забьёт своим приятелям!
sv_1969
sv_1969
02 октября в 06:11
Как в бой собирается)
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 05:37
Зачем такие жертвы
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