Идову о матче с «Локомотивом»: «Буду сражаться до победного конца»

Защитник «Химок» , арендованный этим летом у «Локомотива», поделился ожиданиями от матча с московским клубом в 10-м туре РПЛ .

Настрой будет сам по себе боевой. В плане того, что придётся играть против парней, которых я знаю. Биться с ними будет одно удовольствие. Хочется с ними сыграть, и сыграть на максимуме. Обещаю, что буду сражаться до победного конца.