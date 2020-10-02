Идову о матче с «Локомотивом»: «Буду сражаться до победного конца»

Защитник «Химок» Брайан Идову, арендованный этим летом у «Локомотива», поделился ожиданиями от матча с московским клубом в 10-м туре РПЛ.
Настрой будет сам по себе боевой. В плане того, что придётся играть против парней, которых я знаю. Биться с ними будет одно удовольствие. Хочется с ними сыграть, и сыграть на максимуме. Обещаю, что буду сражаться до победного конца.
Понятно, что времена у «Локо» непростые: Дмитрий Баринов сломался, а Алексей Миранчук уехал в «Аталанту». Но надо искать себя. «Локо» перешёл на новую схему с двумя нападающими, все пока сыгрываются, притираются. Но в дерби с ЦСКА команда выглядела неплохо. Радует, что Станислав Магкеев и Даниил Куликов хорошо выглядят в центре. То, что они будущее команды, — это однозначно.