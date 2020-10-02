Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ и „Лацио“ будут бороться за 2-е место в группе»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

«Боруссия» — однозначный фаворит этой группы. Очень мощная и быстрая команда с высоким уровнем исполнителей, которая является одним из лидеров Бундеслиги. Она это доказала в недавнем матче Суперкубка страны, где при чуть большей доле везения вполне могла обыграть «Баварию». Так что, думаю, тут пойдёт борьба за второе место между «Лацио» и «Зенитом». И для питерцев матчи с римлянами станут ключевыми, хотя и «Брюгге» нельзя сбрасывать со счетов, к бельгийцам команде Сергея Семака необходимо отнестись с максимальной серьёзностью.