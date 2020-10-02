ГлавнаяНовости

Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ и „Лацио“ будут бороться за 2-е место в группе»

02 октября 2020, 03:50

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

«Боруссия» — однозначный фаворит этой группы. Очень мощная и быстрая команда с высоким уровнем исполнителей, которая является одним из лидеров Бундеслиги. Она это доказала в недавнем матче Суперкубка страны, где при чуть большей доле везения вполне могла обыграть «Баварию». Так что, думаю, тут пойдёт борьба за второе место между «Лацио» и «Зенитом». И для питерцев матчи с римлянами станут ключевыми, хотя и «Брюгге» нельзя сбрасывать со счетов, к бельгийцам команде Сергея Семака необходимо отнестись с максимальной серьёзностью.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
02 октября в 10:20, ред.
Все будет зависеть от спаренных матчей в 3-4 туре. Смотря кто попадется в расписании на эти туры.Ну и конечно нельзя расслабляться в последнем туре, как в прошлом сезоне с Бенфикой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 08:04
Прав на все 100% Будет очень трудная борьба. Но для начала Зениту нужно обойти Брюгге, чтобы не облажаться, как в прошлом сезоне.
А уже потом смотреть на Лацио.
От расписания будет многое зависеть.
Пока немцы еще не разыгрались, лучше бы с ними сыграть...
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 07:26
вот и посмотрим на силу газпрома без предвзятости))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 06:53
Им хотябы третье зацепить!
nubom
nubom
02 октября в 06:31
В прошлом году, тоже все радовались...
mihaluch
mihaluch
02 октября в 06:17
Много что поменялось так что прогнозы давать рано.
ABir
ABir
02 октября в 05:58
Локомотиву больше всех из российских клубов не повезло с группой, остальным вполне по силам побороться за выход в следующий этап
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 05:51
Для Зенита оптимистичный прогноз
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 03:55
Все это пока только догадки. Ждем начала ЛЧ , там и посмотрим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100