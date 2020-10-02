Деменко: «У „Краснодара“ группа непростая, но проходимая»

Экс-полузащитник «Краснодара» прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своего бывшего клуба.

Группа непростая, но проходимая. «Челси» — безусловный топ-клуб, но в группе его можно обыгрывать или хотя бы брать очки, что уже делали не раз некоторые не самые сильные команды. «Севилья» выиграла Лигу Европы, но «Краснодар» пару лет назад уже обыгрывал её, поэтому позитивный опыт есть. «Ренн» — крайне непростая и крепкая команда, но, если её не обыгрывать, то вообще нет смысла говорить о каких-то шансах на выход из группы.

В любом случае у «Краснодара» есть своя стабильная комбинационная игра, при этом по ситуации он может и сыграть вторым номером. Поэтому при определённой доле удачи можно даже замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов.