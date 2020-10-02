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Деменко: «У „Краснодара“ группа непростая, но проходимая»

02 октября 2020, 03:04

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своего бывшего клуба.

Группа непростая, но проходимая. «Челси» — безусловный топ-клуб, но в группе его можно обыгрывать или хотя бы брать очки, что уже делали не раз некоторые не самые сильные команды. «Севилья» выиграла Лигу Европы, но «Краснодар» пару лет назад уже обыгрывал её, поэтому позитивный опыт есть. «Ренн» — крайне непростая и крепкая команда, но, если её не обыгрывать, то вообще нет смысла говорить о каких-то шансах на выход из группы.

В любом случае у «Краснодара» есть своя стабильная комбинационная игра, при этом по ситуации он может и сыграть вторым номером. Поэтому при определённой доле удачи можно даже замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
02 октября в 08:20
Все говорят, что уже обыгрывали Севилью. Это да, но прошло два года. Полкоманды сменилось, тренер тоже. Это уже не та Севилья, с которой мы играли. Они стали сильнее, однозначно
SHMEL
SHMEL
02 октября в 07:52
А я думаю Краснодар будет биться, но не пройдет, зато получит неоценимый опыт ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 07:09
Самая ровненькая группа
Caniggia
Caniggia
02 октября в 05:11
В теории шансы есть всегда, но всё покажет практика. Группа очень непростая и крепкая. Думаю, 3-е место и ЛЕ будут успехом для Краснодара.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 октября в 03:25
Как играть с Севильей вчера продемонстрировал Леванте.
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