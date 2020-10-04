Игроки «Наполи» не прилетели на матч против «Ювентуса»

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04 октября 2020, 22:37

В эти минуты должен начаться матч 3-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи».

Как сообщается, игроки туринского клуба готовы выйти на поле домашнего стадиона, однако команда гостей отсутствует. Футболисты «Наполи» не прилетели на игру из-за вспышки коронавируса в клубе.