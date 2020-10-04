ГлавнаяНовости

Игроки «Наполи» не прилетели на матч против «Ювентуса»

04 октября 2020, 22:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиТех. поражение

В эти минуты должен начаться матч 3-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи».

Как сообщается, игроки туринского клуба готовы выйти на поле домашнего стадиона, однако команда гостей отсутствует. Футболисты «Наполи» не прилетели на игру из-за вспышки коронавируса в клубе.

Все новости
Роналду пообщался с подписчиками на русском языке
Сегодня, 00:36 ВидеоКомментарии9
ОфициальноАПЛ не будет сокращена
14 октября Комментарии10
Пеццелья станет капитаном «Фиорентины» после ухода Кьезы
13 октября Комментарии2
ОфициальноВ «Наполи» нет новых случаев заражения коронавирусом
13 октября Комментарии1
Слухи«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить АПЛ до 18 команд
11 октября Комментарии22
ОфициальноТоварищеский матч «Удинезе» — «Порденоне» отменен из-за коронавируса
10 октября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Жека10 (раскрыть)
06 октября в 21:09
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ матос (раскрыть)
    06 октября в 21:06
    ну в Ливерпуле тоже парочка заболела.но это же не повод не играть,хотя технарь был бы более позитивным,чем итог матча.
    В общем могут записать технарь и тут сам Режиссёр виноват,видать побочный эффект дало на голову.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ матос (раскрыть)
    06 октября в 21:03
    Роналду в тренажёрке прятался.среди блинов и оладьев,лишь бы на игру не вызвали,а тут сами неаполитанцы решили не ехать,так быстро портовка на Дэу приехала на базу.
    Адремевю
    Адремевю
    06 октября в 20:47, ред.
    Боятся Ювентус? Когда его все подряд полощут? Ну такое.. Значит действительно не пустили.
    773sergeytank
    773sergeytank
    05 октября в 17:12
      Жека10
      Жека10
      05 октября в 12:38
        Жека10
        Жека10 ответ BESTJuventus21 (комментарий удален) (раскрыть)
        05 октября в 12:20
          Жека10
          Жека10
          05 октября в 12:04, ред.
          если Чакир не поставил пенальти,значит Ювентус его не заслужил.А вы на пустом месте обвиняете судью не предъявляя никаких доказательств.Позор Ювентусу
          Жека10
          Жека10 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
          05 октября в 12:01, ред.
            Жека10
            Жека10 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
            05 октября в 11:45
            что за ересть ты несёшь?Есть вар и судейский комитет.Было бы что то не так,то наказали бы Чакира и всех остальных.А обвинять судей только потому,что твоя команда из Турина неудачников это низшее унижение.Не можете играть так снимитесь с турниров и расформируйтесь как клуб
            Жека10
            Жека10
            05 октября в 11:36
              Жека10
              Жека10 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
              05 октября в 11:31
              в этом сезоне Реал встретится с Интером там и посмотрим кто кого ага.Нет турнир Лиги Европы очень важен для любого клуба.Хотя бы потому,что там тоже платят хорошие деньги за участие.Уж точно больше чем в любом другом чемпе
              Жека10
              Жека10
              05 октября в 11:13
                Жека10
                Жека10 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
                05 октября в 11:09
                не третьесортный,а второй из самых престижных после ЛЧ.Да и если бы сами себе не забили то и не проиграли бы.Так что пусть считают что Интер поддался Севилье
                Жека10
                Жека10 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
                05 октября в 10:45
                  Жека10
                  Жека10 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
                  05 октября в 08:56
                    Жека10
                    Жека10 ответ BESTJuventus21 (комментарий удален) (раскрыть)
                    05 октября в 08:43, ред.
                      Legend 6
                      Legend 6 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
                      05 октября в 08:35
                      Я и написал что судья зарешает. Поэтому ты прав, лучше 3-0 чем 8 пенальти.
                      VAN ARM
                      VAN ARM
                      05 октября в 08:13
                      сколько разговоров вокруг обычного технаря)))
                      SHMEL
                      SHMEL
                      05 октября в 07:56
                      Технарь обеспечен, по другому и быть не может.
                      Ozabot
                      Ozabot
                      05 октября в 07:41
                      Для «Наполи» это была относительна легкая возможность забрать три очка. Значит, что-то серьезное.
                      Agamaga
                      Agamaga ответ матос (комментарий удален) (раскрыть)
                      05 октября в 06:15
                        Санчо Панса
                        Санчо Панса
                        05 октября в 05:20
                        Все, как и ожидалось! Хотя, допустим, Ротору за такое присудили техническое поражение) Посмотрим какая участь ждем Наполи.
                        Тага Дага
                        Тага Дага
                        05 октября в 05:20
                        Наказать Наполи технарем...3-0,голы записать на дельфина.... 😂😂😂😂😂
                        cska vperiod
                        cska vperiod
                        05 октября в 05:14
                        Технарь будет.
                        112910415
                        112910415
                        05 октября в 05:01
                        доиграют ли чемпионаты в этом сезоне ?
                        Евгений Макрушин
                        Евгений Макрушин ответ Agamaga (раскрыть)
                        05 октября в 04:11
                        Севилью сегодня прям наказали так наказали....ага...
                        Caniggia
                        Caniggia
                        05 октября в 00:52
                        Жаль, классный матч сорвался.
                        Agamaga
                        Agamaga ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
                        05 октября в 00:48
                        Барса любого накажет)
                        DEIVID
                        DEIVID
                        05 октября в 00:25
                        Да и правильно сделали.
                        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                        Отправить
                         
                        Rambler's Top100