Игроки «Наполи» не прилетели на матч против «Ювентуса»

В эти минуты должен начаться матч 3-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи».
Как сообщается, игроки туринского клуба готовы выйти на поле домашнего стадиона, однако команда гостей отсутствует. Футболисты «Наполи» не прилетели на игру из-за вспышки коронавируса в клубе.
Поставить пенальти в ворота Юве - это благое дело,отработка сериальной кармы.
Есть уверенность,что все итальянские фаны и команды всегда болеют против ЮВЕ.
Поставить пенальти в ворота Юве - это благое дело,отработка сериальной кармы.
Есть уверенность,что все итальянские фаны и команды всегда болеют против ЮВЕ.
В общем могут записать технарь и тут сам Режиссёр виноват,видать побочный эффект дало на голову.
В общем могут записать технарь и тут сам Режиссёр виноват,видать побочный эффект дало на голову.
Кстати Интер уже в этом сезоне набрал больше очков в копилку Уефа чем Кабинетус.Так что делайте выводы "чемпионы" блин .Аха-ха
Кстати Интер уже в этом сезоне набрал больше очков в копилку Уефа чем Кабинетус.Так что делайте выводы "чемпионы" блин .Аха-ха
Да и не придумывай глупости .Был бы виноват Чакир его бы наказали,а так его обвиняют только фаны Кабинетуса и всё.Вам и говорят не умеете играть расформируйтесь
Да и не придумывай глупости .Был бы виноват Чакир его бы наказали,а так его обвиняют только фаны Кабинетуса и всё.Вам и говорят не умеете играть расформируйтесь
Кстати Ливерпуль таки действующий чемпион АПЛ,да и врятли они так сильно рвались именно его выиграть,а не ЛЧ
Кстати Ливерпуль таки действующий чемпион АПЛ,да и врятли они так сильно рвались именно его выиграть,а не ЛЧ
Ну да в этом веке в финале ЛЧ ещё никто так унизительно не проигрывал 4:1 как Кабинетус.Аха-ха
Ну да в этом веке в финале ЛЧ ещё никто так унизительно не проигрывал 4:1 как Кабинетус.Аха-ха
А тут Барса дошла до 1/4 финала,а твой Кабинетус отлетел с позором от 8-й команды Франции Лион в 1/8 финала.Так что чья бы корова мычала Князёк
А тут Барса дошла до 1/4 финала,а твой Кабинетус отлетел с позором от 8-й команды Франции Лион в 1/8 финала.Так что чья бы корова мычала Князёк
Во только в ЛЧ такие фокусы не прокатывают у вас,поэтому Кабинетус и вылетает от 8-й команды Франции Лион
Во только в ЛЧ такие фокусы не прокатывают у вас,поэтому Кабинетус и вылетает от 8-й команды Франции Лион
Типичные двуличные!
Типичные двуличные!