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Агент: «Переход Кико в „Спартак“ возможен»

05 октября 2020, 12:39

Агент защитника «Уотфорда» Кико прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак».

Кико может перейти в «Спартак»? Это действительно возможно. В данный момент мы ждем официального предложения от клуба.

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Все комментарии
Пупов пуп
Пупов пуп ответ Супервайзер (раскрыть)
05 октября в 16:47
Орье пока мы в аренду отдали , пускай опыта наберётся
Супервайзер
Супервайзер
05 октября в 16:38
А как же Орье и десяток других?)
makkie
makkie
05 октября в 13:04
Хитрый агент набивает цену своему клиенту.
Все, кого сватают в Спартак, в итоге либо уходят в другие команды, либо переподписывают новый контракт с клубом.
beefs
beefs
05 октября в 12:54
нужен так оформляйте...
mihaluch
mihaluch
05 октября в 12:52
В Спартак кого только не сватают.
ДСА
ДСА
05 октября в 12:42
Пожалуй это возможный вариант.
shlomo
shlomo
05 октября в 12:41
Спартаку нужно шевелиться....защитник оЧЧень нужОн..
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