Агент: «Переход Кико в „Спартак“ возможен»

Агент защитника «Уотфорда» Кико прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак».
Кико может перейти в «Спартак»? Это действительно возможно. В данный момент мы ждем официального предложения от клуба.
Агент защитника «Уотфорда» Кико прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак».
Кико может перейти в «Спартак»? Это действительно возможно. В данный момент мы ждем официального предложения от клуба.
Все, кого сватают в Спартак, в итоге либо уходят в другие команды, либо переподписывают новый контракт с клубом.
Все, кого сватают в Спартак, в итоге либо уходят в другие команды, либо переподписывают новый контракт с клубом.