Лаццари: «„Лацио“ может доставить „Интеру“ проблемы»

Полузащитник «Лацио» прокомментировал предстоящий матч 3-го тура Серии А против «Интера».

«Интер» — отличная команда, которая с каждым годом укрепляется за счет новых качественных покупок. Нам будет еще сложнее, чем в прошлом сезоне, но «Лацио» может доставить «Интеру» проблемы.

У нас обоих будет одинаковая тактическая схема, так что это будет настоящая дуэль на поле. Мы обязаны превзойти их с точки зрения интенсивности и качества. Это единственный способ добиться положительного результата.