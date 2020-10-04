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Лаццари: «„Лацио“ может доставить „Интеру“ проблемы»

04 октября 2020, 15:45
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Лацио» Мануэль Лаццари прокомментировал предстоящий матч 3-го тура Серии А против «Интера».

«Интер» — отличная команда, которая с каждым годом укрепляется за счет новых качественных покупок. Нам будет еще сложнее, чем в прошлом сезоне, но «Лацио» может доставить «Интеру» проблемы.

У нас обоих будет одинаковая тактическая схема, так что это будет настоящая дуэль на поле. Мы обязаны превзойти их с точки зрения интенсивности и качества. Это единственный способ добиться положительного результата.

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sv_1969
sv_1969
04 октября в 15:56
Так и будет! После проигрыша великолепной Аталанте им надо реабилитироваться!
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