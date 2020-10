«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении вингера «Пеньяроля» .

Контракт с 18-летним уругвайцем подписан по схеме 5+1. По данным портала Transfermarkt, за переход Пеллистри английский клуб заплатил 8,5 млн евро.

Ранее состав МЮ пополнил другой уругвайский футболист Эдинсон Кавани.