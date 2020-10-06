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«Арсенал» выкупил Партея у «Атлетико» за 50 млн евро

06 октября 2020, 01:19

«Атлетико» сообщил о переходе полузащитника Томаса Партея в «Арсенал».

Лондонский клуб активировал опцию выкупа контракта 27-летнего игрока сборной Ганы и заплатит «матрасникам» 50 млн евро.

Информацию о трансфере уже подтвердила пресс-служба «Арсенала».

Ранее «канониры» отправили полузащитника Маттео Гендузи в «Герту» на правах аренды.

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Все комментарии
666roza777
666roza777
09 октября в 22:49
Вообще последние качественные приобретения от Артеты вселяют в меня надежду, что этот мужик способен возродить Арсенал в его лучших канонах.
666roza777
666roza777 ответ mphuZ (раскрыть)
09 октября в 22:46
Это тот игрок, которого Венгер никак не мог найти в центр после ухода Виера. Была пародия от Алекса, который потом ушел в Барсу и стух там. Этот Точно пободрее будет. Я аж в предвкушении.
666roza777
666roza777
09 октября в 22:43, ред.
УРА! Как я рад!
С таким игроком в зону Лиги Европы должны попадать в этом сезоне.
До этого приобретения не было уверенности в этом.
dzvinka
dzvinka
08 октября в 00:24
пожалуй это хорошее усиление.
Имхо это лучший игрок который есть у матрасников, был у матрасников.
Colchoneros
Colchoneros ответ mphuZ (раскрыть)
06 октября в 12:03
Футболист классный с мощным поставленным ударом!
Ми Ша
Ми Ша ответ mphuZ (раскрыть)
06 октября в 10:36
В Атлетико хорошо смотрелся, немного даже удивлен, что он ушел. Для Арсенала по позиции опорника будет усилением.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
06 октября в 08:07
Глянь матч ЛЧ против ливера
memphis
memphis
06 октября в 08:02
После трансфера Ганнезавра в Севилью деньги есть, могут себе позволить.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 октября в 07:49
Отличный игрок, который вынес ливер
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 октября в 07:46
Неужто он стольо стоит?
cska vperiod
cska vperiod
06 октября в 05:45
Врядли этот негр поможет канонирам.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
06 октября в 01:32
Отличное усиление для лондонцев закроют центр
mphuZ
mphuZ
06 октября в 01:22
Хороший вообще игрок?
David Young
David Young
06 октября в 01:19
Хорошее усиление для лондонского клуба.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 01:19
удачи ему в Арсенале!
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