«Арсенал» выкупил Партея у «Атлетико» за 50 млн евро

«Атлетико» сообщил о переходе полузащитника Томаса Партея в «Арсенал».
Лондонский клуб активировал опцию выкупа контракта 27-летнего игрока сборной Ганы и заплатит «матрасникам» 50 млн евро.
Информацию о трансфере уже подтвердила пресс-служба «Арсенала».
Ранее «канониры» отправили полузащитника Маттео Гендузи в «Герту» на правах аренды.
Welcome to the Partey! 🥳— Arsenal (@Arsenal) October 5, 2020
👋 @Thomaspartey22#NoThomasNoPartey pic.twitter.com/009Er2kZBK
С таким игроком в зону Лиги Европы должны попадать в этом сезоне.
До этого приобретения не было уверенности в этом.
С таким игроком в зону Лиги Европы должны попадать в этом сезоне.
До этого приобретения не было уверенности в этом.
Имхо это лучший игрок который есть у матрасников, был у матрасников.
Имхо это лучший игрок который есть у матрасников, был у матрасников.