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Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

06 октября 2020, 00:11

Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.

Уругвайский форвард подписал контракт до лета 2021 года (с возможностью продления ещё на сезон).

Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
08 октября в 20:27
Главное что Грилиш заиграл))))
dzvinka
dzvinka ответ Брулин (раскрыть)
08 октября в 00:27
    773sergeytank
    773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    06 октября в 18:34
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      06 октября в 11:03
      Это выглядит удачной сделкой. Если Кавани будет здоров,то МЮ станет острее в атаке.
      galem72
      galem72
      06 октября в 09:42
      Интересно, во сколько обошёлся пенсионер и на какой з/п он будет в Юнайтед?
      Давидофф Фармонов
      Давидофф Фармонов ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      06 октября в 09:36
      А Фалькао тут причём???😂
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      06 октября в 06:38
      Его опыт должен пригодится
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      06 октября в 06:08
      Не заиграет как и Фалькао не заиграл в Апл
      cska vperiod
      cska vperiod
      06 октября в 05:47
      В МЮ должны быть довольны сделкой, уж пару лет точно поможет.
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      06 октября в 04:50
      Хорошо, может навяжет конкуренцию Марсьялю, в ЛЧ поможет
      КЭТиК
      КЭТиК
      06 октября в 01:40
      Пусть теперь доказывает свою состоятельность, как суперфорвард.
      Q-J-G
      Q-J-G
      06 октября в 01:18
      Если у Кавани была возможность играть за Атлетико( Симеоне)зачем ему М.Ю.( Сульшера?!)
      Свободный агент и такое странное решение Кавани... Его выбор, ему играть, но его выбор....
      Неужели ушёл туда, где предложили зарплату побольше...
      Брулин
      Брулин
      06 октября в 01:03
      Кавани против ПСЖ это будет интересно на самом деле, легенда парижан как никак, лучший бомбардир в истории клуба.
      BarSlona
      BarSlona
      06 октября в 00:19
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        06 октября в 00:13
        Старичок ещё повоюет
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