Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

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06 октября 2020, 00:11

Экс-нападающий ПСЖ перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.

Уругвайский форвард подписал контракт до лета 2021 года (с возможностью продления ещё на сезон).