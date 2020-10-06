Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.
Уругвайский форвард подписал контракт до лета 2021 года (с возможностью продления ещё на сезон).
Экс-нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный твиттер английского клуба.
Уругвайский форвард подписал контракт до лета 2021 года (с возможностью продления ещё на сезон).
Свободный агент и такое странное решение Кавани... Его выбор, ему играть, но его выбор....
Неужели ушёл туда, где предложили зарплату побольше...
Свободный агент и такое странное решение Кавани... Его выбор, ему играть, но его выбор....
Неужели ушёл туда, где предложили зарплату побольше...