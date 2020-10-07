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Евсеев: «Благодарен „Уфе“, что полтора года назад она поверила в меня»

07 октября 2020, 15:22

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал свой уход из башкирского клуба.

Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания. Я уношу с собой из «Уфы» память о всём хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне.

Я благодарен «Уфе» за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы». Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают.

Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время. Каждому из ребят я желаю успешной карьеры и движения вперед, к поставленным целям. И огромное спасибо болельщикам за поддержку и объективность. Ваш Вадим Евсеев.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 октября в 16:15
Удачи в будущем!
ermak6848
ermak6848
07 октября в 15:50
Поблагодарил уже Хорошо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 15:27
Не оправдал!
shlomo
shlomo
07 октября в 15:27
Удачи тебе Вадим!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 15:27
Вот и хорошо...
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