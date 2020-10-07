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«Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым

07 октября 2020, 15:10

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Вадимом Евсеевым.

Футбольный клуб «Уфа» и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт.

Вадим Евсеев возглавил ФК «Уфа» в марте 2019 года. Под руководством Евсеева «Уфа» провела 55 официальных матчей в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм.

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Все комментарии
протон1
протон1
07 октября в 21:58
возглавляют. потом ждут что покажет тренер. но потом увольняют и его не считают за человека
Армейская душа
Армейская душа
07 октября в 21:42
Вот так вот в хозяина плевать, демонстративно не проигрывая и ещё издевательски спрашивая про 6 очков
Сп62
Сп62
07 октября в 21:40
Тренер, который согласится сегодня пойти в Уфу будет натуральным камикадзе. Если форсировано не усилить команду, вылет из РПЛ обеспечен. Мне за ранее жаль такого смельчака.
pomor45
pomor45
07 октября в 21:24
Окончатся ли на этом курсы вождения автобуса в Уфе? Если нет, то и смысла менять главного водителя нет, лучшего всё равно не найдут.
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
07 октября в 20:34
Найдут того, кто не сможет предложить даже то, что предлагал Евсеев после матча с Уэльсом)...
particular
particular
07 октября в 20:22
Можно подумать, теперь для Уфы найдут истинного громовержца, который порвёт РПЛ, нагнёт ЕК и взвинтит статистику клуба до небывалых высот..:)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
07 октября в 20:20
Вадим, у меня ставка сгорела, был уверен, что ты своих кривоногих сможешь настроить на ротор после 0 - 6...похоже в уфе реально играть некому
Madikus
Madikus
07 октября в 19:45, ред.
Футбол не прощает такого отношения! Конечно жалко команду хорошего середнячка превратил Евсеев команду. Но Башкирии нынче и было в принципе в приоритете хоккей СЮ,и мы все это знаем!
Не в обиду болельщикам команды, если место Уфы в следующем сезоне займёт Самара, всё таки у них отличные болельщики и супер стадион где любят и ценят Футбол!!! А Уфе всё таки лучше смотреть ,и болеть за Салават, Вот туда руководство Башкирии не жалеют .$..€..
Ternan
Ternan
07 октября в 19:37
Добро пожаловать в Спартак?))
Знатог
Знатог
07 октября в 19:27
А руководство Башкортостана считает что если корову меньше кормить и больше доить, она будет меньше есть и больше давать молока.
Знатог
Знатог
07 октября в 19:26
Уфе ухиливаться нада.
Vredinka_online
Vredinka_online
07 октября в 19:24
О как раз там Динамо мается. Вот тебе сразу и вариант!!!
Zimka
Zimka ответ За адекватность (раскрыть)
07 октября в 19:05
Я оцениваю больше по еврокубкам, Аякс с Делигтом и ко и сегодняшний это сильно разные команды, как и Бенфика в этом году которая вылетела уже, но согласен они лидеры своих чемпионатов, тут наверное уместнее привести в пример Саутгемптон.
CSKA2012
CSKA2012
07 октября в 18:46
Все поплыла Уфа...
Kuvkil
Kuvkil
07 октября в 18:42
Вот кто нужен Локо, но Кикнадзе не такой
Санчо Панса
Санчо Панса
07 октября в 18:03, ред.
К этому все и шло! В любом случае Уфа при Евсееве не была мальчиками для битья. Разве что в выездном матче против Зенита...Вероятнее всего Олег Кононова возглавит этот коллектив)
DEIVID 2
DEIVID 2
07 октября в 17:49
К этому всё шло. Другое дело, что команда только теряет и не приобретает.
ildar_3871
ildar_3871
07 октября в 17:45
Виноват Спартак !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 октября в 17:44
Багаж не забыл бы
Василий 50
Василий 50
07 октября в 17:36
Пригласить его экспертом...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 октября в 17:29
Он на тренера и не похож
Хиромант
Хиромант
07 октября в 17:29
Не мне судить о квалификации Евсеева, как тренера, но - тренер он очень даже неплохой. Знает чего хочет и как этого достичь. Плюс жесткая дисциплина в команде, плюс свой игровой опыт.
Руководство клуба само виновато - хотят и рыбку съесть (распродавая лучших игроков команды) - и на ... место сесть (избежать зоны вылета и закрепиться в середине турн.таб.)
Тут любой тренер не справится. Только собрал команду, настроил игру, пошли результаты - продажа основных игроков. Начинай сначала. Собрал, настроил, продали - начинай сначала... Ну и какой тренер это долго будет терпеть???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 17:28
А у какого тренера Уфа будет играть лучше?хотите чтоб играли лучше, усиляйте, покупайте!
berda2003
berda2003
07 октября в 17:27
ну, забили бы случайный гол ротору и, что евсеев уже хороший тренер, и дела пошли на поправку? бред, слабоумие...
За адекватность
За адекватность ответ Zimka (раскрыть)
07 октября в 17:26
Не знаю о каких Вы длительных отрезках на качелях. Порту последние 15 лет- 9 раз чемпион, 3 раза второй, 3 раза третий. "Бенфика"- 6-5-2, "Аякс" 5-8-1. А сколько игроков продано, и это им не мешает держать марку в своем чемпионате. А вот "Уфе" пока как-то мешает. А как выйдут из этой ситуации действительно посмотрим.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
07 октября в 17:11
Кого Газизов в филиал пристроит? Гунько, Юрана или может Шалимова?
рже
рже
07 октября в 16:56
Вот и да Евсеева очередь дошла,следущий будет гамбургер казанский после очередного 0-0!
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 16:55
Жаль, Евсеева в Уфе сложно будет заменить.
Zozuig
Zozuig
07 октября в 16:49
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    07 октября в 16:49
    Без работы Евсеев точно не останется, а так такое решение просматривалось, уж плохо последние игры клуб себя показывает.
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