«Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером .

Футбольный клуб «Уфа» и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт.

Вадим Евсеев возглавил ФК «Уфа» в марте 2019 года. Под руководством Евсеева «Уфа» провела 55 официальных матчей в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм.