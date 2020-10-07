«Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Вадимом Евсеевым.
Футбольный клуб «Уфа» и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт.
Вадим Евсеев возглавил ФК «Уфа» в марте 2019 года. Под руководством Евсеева «Уфа» провела 55 официальных матчей в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм.
Руководство клуба само виновато - хотят и рыбку съесть (распродавая лучших игроков команды) - и на ... место сесть (избежать зоны вылета и закрепиться в середине турн.таб.)
Тут любой тренер не справится. Только собрал команду, настроил игру, пошли результаты - продажа основных игроков. Начинай сначала. Собрал, настроил, продали - начинай сначала... Ну и какой тренер это долго будет терпеть???
Руководство клуба само виновато - хотят и рыбку съесть (распродавая лучших игроков команды) - и на ... место сесть (избежать зоны вылета и закрепиться в середине турн.таб.)
Тут любой тренер не справится. Только собрал команду, настроил игру, пошли результаты - продажа основных игроков. Начинай сначала. Собрал, настроил, продали - начинай сначала... Ну и какой тренер это долго будет терпеть???