Тихонов — о возможном закрытии стадиона «Спартака»: «Это издевательство»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном закрытии домашнего стадиона клуба за нарушения безопасности в связи с коронавирусом.
Это не просто суровая мера, а издевательство. Возможно, квота и была нарушена, но я считаю, что это все равно несправедливо.
Если будет доказано, что на матче действительно присутствовало больше болельщиков, чем положено, можно наказать максимальным штрафом, но никак не закрытием стадиона.
Я понимаю, сейчас такое время, людей на улицах штрафуют на 4-5 тысяч рублей за отсутствие маски, но это уже слишком. Ответственность должны нести специальные люди, которые отвечают за количество проданных билетов.
Сперва я не обратил внимания на этот момент, но когда пошли разговоры, присмотрелся и понимаю, что, возможно, превышение было. Но этот вопрос должны изучать специальные органы. И я не очень понимаю, как это будет работать – давайте на каждом стадионе будем пересчитывать всех зрителей.
ну как бы их и пересчитывают... на каждом матче...
ну как бы их и пересчитывают... на каждом матче...
Ну дак если одних накажут, другим неповадно будет...
Ну дак если одних накажут, другим неповадно будет...
А на счёт превышения пусть спустятся в метро..Там уж не 20 тысяч участников,а поболе и каждый день.Санитарные нормы должны быть обязательно,но не нужно перегибать палку..От закрытия стадиона количество коронавирусных точно не уменьшится...А вот по болельщикам будет нанесён очередной удар...
А на счёт превышения пусть спустятся в метро..Там уж не 20 тысяч участников,а поболе и каждый день.Санитарные нормы должны быть обязательно,но не нужно перегибать палку..От закрытия стадиона количество коронавирусных точно не уменьшится...А вот по болельщикам будет нанесён очередной удар...