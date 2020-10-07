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Тихонов — о возможном закрытии стадиона «Спартака»: «Это издевательство»

07 октября 2020, 18:13

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном закрытии домашнего стадиона клуба за нарушения безопасности в связи с коронавирусом.

Это не просто суровая мера, а издевательство. Возможно, квота и была нарушена, но я считаю, что это все равно несправедливо.

Если будет доказано, что на матче действительно присутствовало больше болельщиков, чем положено, можно наказать максимальным штрафом, но никак не закрытием стадиона.

Я понимаю, сейчас такое время, людей на улицах штрафуют на 4-5 тысяч рублей за отсутствие маски, но это уже слишком. Ответственность должны нести специальные люди, которые отвечают за количество проданных билетов.

Сперва я не обратил внимания на этот момент, но когда пошли разговоры, присмотрелся и понимаю, что, возможно, превышение было. Но этот вопрос должны изучать специальные органы. И я не очень понимаю, как это будет работать – давайте на каждом стадионе будем пересчитывать всех зрителей.

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Все комментарии
Ars Ars 1
Ars Ars 1
07 октября в 22:30
"...давайте на каждом стадионе будем пересчитывать всех зрителей."

ну как бы их и пересчитывают... на каждом матче...
Союзник противников
Союзник противников
07 октября в 20:31
Это кара за бездеятельность и крышевание нациков.
ermak6848
ermak6848
07 октября в 20:08
кому - то фк " СПАРТАК " - как кость в горле...
denmig
denmig
07 октября в 19:25
Если выругался матом в общественном месте, нужно закрыть общественное место! Нельзя же матом ругаться в таком месте! Маразм крепчает!
cska1948
cska1948
07 октября в 18:47
    Footbolista
    Footbolista
    07 октября в 18:47, ред.
    Это явный перебор...мой совет не делать этого...пораскиньте мозгами, если они у вас есть...просчитайте последствия...мало что ли проблем в стране?)...выявление виновных в нарушении и соответственно наказание виновных вот правильный путь...
    Faustello
    Faustello
    07 октября в 18:42, ред.
    Стыдно за Спартак, решили наплевать на болельщиков своих, на их безопасность и здоровье, ради наживы!
    mihaluch
    mihaluch
    07 октября в 18:40
    Там и пересчитывать не надо камера всё пересчитала.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 октября в 18:29
    На таком матче грех не погреть руки. Несколько лишних тысяч дадут сотни тысяч прибыли за билеты, атрибутику и пиво с пирожками. И явно руководство было в курсе ,не на самотёк же там всё поставлено. Другой вопрос, что и на других стадионах могла быть такая же фигня.
    Ну дак если одних накажут, другим неповадно будет...
    spartak kursk
    spartak kursk
    07 октября в 18:28
    Можно полностью согласиться с Тихоновым.Закрытие стадиона-это абсурд...

    А на счёт превышения пусть спустятся в метро..Там уж не 20 тысяч участников,а поболе и каждый день.Санитарные нормы должны быть обязательно,но не нужно перегибать палку..От закрытия стадиона количество коронавирусных точно не уменьшится...А вот по болельщикам будет нанесён очередной удар...
    VAN ARM
    VAN ARM
    07 октября в 18:23
    а этому не стоит удивляться))) когда у нас что то в интересах народа делали))
    VAN ARM
    VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
    07 октября в 18:20
    согласен. но метод убогий)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
    07 октября в 18:18
    Только везде а не выборочно!Не уверен что на других стадиках не было нарушений!
    ДСА
    ДСА
    07 октября в 18:17
    Попробуйте пересчитать! Там же как на выборах!
    shlomo
    shlomo
    07 октября в 18:14
    Если есть нарушения, то их нужно пресекать
    Zozuig
    Zozuig
    07 октября в 18:14, ред.
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