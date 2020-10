Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории

«Бавария» одержала победу над «Боруссией» Д (3:2) в матче за Суперкубок Германии.

Для нападающего мюнхенского клуба этот трофей стал 27-м в его карьере.

Таким образом, 31-летний форвард опередил экс-полузащитника «Баварии» Бастиана Швайнштайгера и стал самым титулованным немецким футболистом в истории.