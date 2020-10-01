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Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории

01 октября 2020, 02:17
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «Боруссией» Д (3:2) в матче за Суперкубок Германии.

Для нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера этот трофей стал 27-м в его карьере.

Таким образом, 31-летний форвард опередил экс-полузащитника «Баварии» Бастиана Швайнштайгера и стал самым титулованным немецким футболистом в истории.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
03 октября в 09:09
Швайни - 26, Мюллер - 27. У Крооса два кубка за U - 17. Может в этом дело.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga (раскрыть)
03 октября в 00:41
Кроос тоже в прошлом сезоне 2 кубка взял
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
03 октября в 00:39
А теперь посмотри, сколько их у Крооса
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
01 октября в 21:11
Баджо может быть смотрел?))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 октября в 20:19
Дани Алвес
Амплуа: защитник
Клубы: «Баия», «Севилья», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ, «Сан-Паулу»
Сборная Бразилии
Всего трофеев: 43
Дани Алвес – самый титулованный футболист в мире. Алвес выступает в «Сан‑Паулу» на позиции крайнего защитника. Он дважды становился обладателем Кубка УЕФА с «Севильей», трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и является обладателем четырех Суперкубков УЕФА. Алвес становился чемпионом трех стран – Испании, Италии и Франции. Он шесть раз выигрывал Ла Лигу, дважды побеждал в чемпионате Франции и один раз становился чемпионом Италии. Статистика Дани впечатляет. За 19 лет Алвес выиграл 39 клубных трофеев – в среднем 2,05 за год.

Со сборной Бразилии Дани завоевал четыре награды – два Кубка Америки в 2007 и 2019 году и два Кубка Конфедераций – в 2009 и 2013 годах.
DXTK
DXTK
01 октября в 16:53
Достижение Мюллера то отличное, но все равно. если это было бы с какой-нибудь боруссией добыто, тогда да, круто, а с баварией у каждого по 20 кубков наберется. особенно кто провел там всю карьеру. + плюс у них нету конкуренции.......
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 октября в 12:54
Очень серьезный аргумент)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
01 октября в 12:10
Я никогда не смотрел олимпийский футбол
h8you
h8you
01 октября в 11:56
Мюллер вообще красава,вроде и нет в нем ничего суперского,но всегда в нужном месте и пользу приносит)
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 октября в 11:26
Там теперь ведь не любители принимают участие, как раньше. Почему бы и нет?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
01 октября в 11:20
А этим можно хвастаться?)
Ну ладно,финал ЧМ достойное достижение, Игуаин((
Tostao
Tostao
01 октября в 11:15
На каждого Мюллера должен быть свой Штирлиц, а вот на этого не нашлось, вот и распоясался.)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 октября в 11:14
Это круто, но, нужно заметить, только потому, что это чемпионат одной команды.
alex074
alex074
01 октября в 11:01, ред.
Молодец, безусловно, редко кто достигает такого количества титулов. Но есть пару НО!!! Во-первых футбол командная игра и его заслуг никто не умоляет, но если бы не усилия всей команды, то и титулов бы не было. Во-вторых он играл в эпоху, когда образовалось много разных турниров. Если бы во времена Бэккенбауэра или Румминиге было такое же количество турниров, то они тоже были бы в лидерах. А так конечно же красавчик, уважаю его за преданность клубу, практически на протяжении всей карьеры играет на мюнхенцев.
Р.S. Даже у размалёванных Месси и Роналду нет Кубка Мира, а у Мюллера есть...
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 октября в 10:51
Многие этим могут похвастаться?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
01 октября в 10:45
После "золота олимпийских игр" чуть не упал))
avici_liverpool
avici_liverpool
01 октября в 10:18
хорошо, что он не играл с нами, когда мы укатывали баварию на их же стадионе
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 октября в 10:15
Вот только у Месси 33 титула с Барселоной, золото олимпийских игр, и он не немец)
Caniggia
Caniggia
01 октября в 09:51
Что ни говори - Мюллер очень крут!
Pavel Yakunin
Pavel Yakunin ответ Mikki (раскрыть)
01 октября в 09:36, ред.
Кстати, спасибо большое, мою проблему с рекламой Вы решили.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
01 октября в 09:05
настоящий боец, трудяга, настоящий немец) Респект Томасу!
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 09:02
Легенда. Круче Месси
vinyardrip
vinyardrip ответ Санчо Панса (раскрыть)
01 октября в 08:41
    Брулин
    Брулин
    01 октября в 08:25
    Перед ЧМ 2010 Марадона не хотел сидеть с ним на предматчевой пресс конференции. Высокомерный наркоман.
    Groove000
    Groove000 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    01 октября в 08:19
    Дани Алвес вроде
    Cayman
    Cayman ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    01 октября в 08:03
    у Кросса пару кубков, не помню какие, которые в расчет не берутся
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 октября в 07:54
    А у кого на сегодня больше всех трофеев?
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 октября в 07:40
    Мюллер не шюрлик какой-нибудь, мои поздравления.
    Agamaga
    Agamaga ответ DEIVID (раскрыть)
    01 октября в 07:32
    Если считать кубок Ауди титулом, то да. Швайни 26, Мюллер - 27.
    DEIVID
    DEIVID ответ Agamaga (раскрыть)
    01 октября в 06:58, ред.
    Посмотрел, у Крооса также 27 трофеев за карьеру.
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