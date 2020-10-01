Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории

«Бавария» одержала победу над «Боруссией» Д (3:2) в матче за Суперкубок Германии.
Для нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера этот трофей стал 27-м в его карьере.
Таким образом, 31-летний форвард опередил экс-полузащитника «Баварии» Бастиана Швайнштайгера и стал самым титулованным немецким футболистом в истории.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Bundesliga— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) September 30, 2020
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🏆 Club World Cup @esmuellert_'s 27th trophy makes him the most decorated German player of all time. Legend of the game. ⭐#MiaSanFamily pic.twitter.com/B4l9rYqMve
Амплуа: защитник
Клубы: «Баия», «Севилья», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ, «Сан-Паулу»
Сборная Бразилии
Всего трофеев: 43
Дани Алвес – самый титулованный футболист в мире. Алвес выступает в «Сан‑Паулу» на позиции крайнего защитника. Он дважды становился обладателем Кубка УЕФА с «Севильей», трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и является обладателем четырех Суперкубков УЕФА. Алвес становился чемпионом трех стран – Испании, Италии и Франции. Он шесть раз выигрывал Ла Лигу, дважды побеждал в чемпионате Франции и один раз становился чемпионом Италии. Статистика Дани впечатляет. За 19 лет Алвес выиграл 39 клубных трофеев – в среднем 2,05 за год.
Со сборной Бразилии Дани завоевал четыре награды – два Кубка Америки в 2007 и 2019 году и два Кубка Конфедераций – в 2009 и 2013 годах.
Амплуа: защитник
Клубы: «Баия», «Севилья», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ, «Сан-Паулу»
Сборная Бразилии
Всего трофеев: 43
Дани Алвес – самый титулованный футболист в мире. Алвес выступает в «Сан‑Паулу» на позиции крайнего защитника. Он дважды становился обладателем Кубка УЕФА с «Севильей», трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и является обладателем четырех Суперкубков УЕФА. Алвес становился чемпионом трех стран – Испании, Италии и Франции. Он шесть раз выигрывал Ла Лигу, дважды побеждал в чемпионате Франции и один раз становился чемпионом Италии. Статистика Дани впечатляет. За 19 лет Алвес выиграл 39 клубных трофеев – в среднем 2,05 за год.
Со сборной Бразилии Дани завоевал четыре награды – два Кубка Америки в 2007 и 2019 году и два Кубка Конфедераций – в 2009 и 2013 годах.
Ну ладно,финал ЧМ достойное достижение, Игуаин((
Ну ладно,финал ЧМ достойное достижение, Игуаин((
Р.S. Даже у размалёванных Месси и Роналду нет Кубка Мира, а у Мюллера есть...
Р.S. Даже у размалёванных Месси и Роналду нет Кубка Мира, а у Мюллера есть...