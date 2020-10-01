«Краснодар» — 7-й клуб из РПЛ в основной сетке Лиги чемпионов. Предшественники делятся опытом

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сегодня, 11:52

«Соккер.ру» вспоминает матчи российских клубов в Лиге чемпионов. 1-18 «Спартака» и серия из последних мест ЦСКА на фоне редких успехов.

«Спартак» (Москва)

Участия в Лиге чемпионов: 16; попаданий в основную сетку: 12.

Лучшая попытка: 1995/1996 (18 очков на групповом этапе, вылет в 1/4 от французского «Нанта»).

Худшая попытка в основной сетке: 2002/2003 (0 очков в группе при разнице забитых и пропущенных мячей 1:18).

У «Спартака» по-прежнему самая толстая папка с рассказами о похождениях в Лиге чемпионов среди российских клубов: четырежды «красно-белые» не проходили квалификацию, но дюжину раз выступали в основной сетке элитного турнира. Дважды москвичи входили в восьмерку сильнейших команд Европы — не только в сезоне 1995/96, когда выдали стопроцентный результат на групповом этапе, а накануне плей-офф лишились ряда ведущих игроков и проиграли «Нанту».

Двумя годами раньше «Спартак» тоже высоко забрался, играл в одном из двух квартетов, в которых определялись полуфиналисты. Команда Олега Романцева оставила «Галатасарай» позади, но пропустила вперед «Барселону» и «Монако». Не хватило двух очков, чтобы повторить свой лучший результат в турнире: в сезоне 1990/91 «Спартак» играл в полуфинале Кубка чемпионов, выбив по пути мадридский «Реал» и «Наполи» с Диего Марадоной. Впрочем, наравне с успешными выступлениями были и грандиозные провалы, особое место среди которых занимает выступление «Спартака» в Лиге чемпионов 2002/03.

Москвичи тогда установили антирекорд турнира, завершив групповой турнир с нулем очков и разницей забитых и пропущенных мячей 1-18. В последнее время «Спартак» нечасто балует своих болельщиков Лигой чемпионов. Из свежего — контрастное выступление трехлетней давности при Массимо Каррере, когда обыграли «Севилью» 5:1 и сгорели «Ливерпулю» 0:7, а еще дважды не смогли справиться с «Марибором». После этого у «Спартака» была еще одна неудачная попытка: на старте сезона 2018/19 «красно-белые» оказались в квалификации слабее ПАОКа, победу над которым сегодня празднует «Краснодар».

ЦСКА (Москва)

Участия в Лиге чемпионов: 14; попаданий в основную сетку: 12.

Лучшая попытка: 2009/2010 (10 очков в группе, победа над «Севильей» в 1/8, вылет в 1/4 от «Интера»).

Худшая попытка в основной сетке: 2007/2008 (1 очко в группе).

ЦСКА догнал «Спартак» по числу попаданий в основную сетку Лиги чемпионов, да и достижения у московских клубов одинаковые: по два попадания в топ-8. Впервые «армейцы» сделали это еще в начале 90-х (сезон 1992/93), когда сенсационно обыграли «Барселону» на «Камп Ноу» и попали в решающий групповой раунд из двух квартетов, где сразу определялись финалисты. ЦСКА быстро сдался и занял последнюю строчку в группе, но это был высокий полет.

Хотя вы скорее вспомните, как 10 лет назад ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого добрался до четвертьфинала, где был остановлен только Жозе Моуриньо и «Интером», который шел к своему долгожданному титулу. После этого несомненного успеха для всего российского футбола Слуцкий еще разок вывел ЦСКА в плей-офф, но потом выдал серию из четырех последних мест в группах подряд.

Точно так же завершился и последний лигочемпионский поход «армейцев» уже при Викторе Ганчаренко два года назад: финиш на привычной уже четвертой строчке, несмотря на две победы над мадридским «Реалом». В своих последних шести кампаниях в Лиге чемпионов ЦСКА лишь однажды не был на самом дне турнирной таблицы группового этапа: третье место в сезоне 2017/18.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Участия в Лиге чемпионов: 9 (включая сезон 2020/21); попаданий в основную сетку: 8.

Лучшая попытка: 2015/2016 (15 очков в группе, вылет в 1/8 от «Бенфики»).

Худшая попытка в основной сетке: 2019/2020 (7 очков, последнее место в группе).

«Зенит» лишь однажды не воспользовался шансом вкусить все прелести Лиги чемпионов, когда в раунде плей-офф квалификации проиграл «Осеру» десять лет назад, все остальные попытки петербуржцев — полноценные, с заходом в групповой раунд. При этом только в прошлом году «Зенит» впервые финишировал на последней строчке в квартете, до этого в худшем случае переходил в турнир рангом ниже.

Что касается успешных попыток, то пока что камнем преткновения для «сине-бело-голубых» является первый раунд плей-офф: «Зенит» трижды выходил из группы и трижды проигрывал в 1/8 финала. Дважды роль обидчиков брала на себя «Бенфика», еще разок петербуржцы вылетели от дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне «Зенит» снова будет стремиться в плей-офф, ведь находясь в первой корзине при жеребьевке, можно собрать вполне «съедобную» группу.

«Локомотив» (Москва)

Участия в Лиге чемпионов: 8 (включая сезон 2020/21); попаданий в основную сетку: 6.

Лучшая попытка: 2003/2004 (8 очков в группе, вылет в 1/8 от «Монако»).

Худшие попытки в основной сетке: 2018/2019 и 2019/2020 (3 очка, последние места в группах).

У «Локомотива» самая длинная текущая серия попаданий в Лигу чемпионов, «железнодорожники» в шестой раз в истории и в третий раз подряд сыграют в основной сетке турнира. Предыдущие две кампании завершились одинаково неудачно, да и новое фиаско, как кажется, не за горами, ведь «Локо» попал в четвертую корзину на жеребьевке, то есть с большой долей вероятности станет жертвой в «группе смерти». Что любопытно, «Локомотиву» этой осенью предстоит первое участие в основной сетке Лиги чемпионом без Юрия Семина, который руководил командой в пяти предыдущих кампаниях в рамках престижнейшего турнира Старого Света. Марко Николич, вызов принят?

«Рубин» (Казань)

Участия в Лиге чемпионов: 3; попаданий в основную сетку: 2.

Дважды под руководством Курбана Бердыева «Рубин» выступал на групповой стадии Лиги чемпионов, дважды набирал по 6 очков и занимал третьи строчки. Команда из Казани играла против «Барселоны» и «Интера», побеждала каталонцев времен Гвардиолы на «Камп Ноу» и держала удар против «нерадзурри» под руководством Моуриньо. В сезоне 2010/11 у «Рубина» был реальный шанс выйти в плей-офф, но казанцы пропустили вперед не только «Барселону», но и «Копенгаген».

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

Участия в Лиге чемпионов: 1; попаданий в основную сетку: 1.

Еще одна команда, которую затащил в Лигу чемпионов Курбан Бердыев. Помним грандиозный сезон «Ростова», в котором он боролся за чемпионство с ЦСКА , и обидные слова Гинера о том, что лучше бы в ЛЧ попал «Зенит». «Ростов» ответил на это победами над «Андерлехтом» и «Аяксом» в квалификации и третьим местом в сложнейшей группе с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ .

«Краснодар» (Краснодар)

Участия в Лиге чемпионов: 2; попаданий в основную сетку: 1.