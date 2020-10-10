Бендтнер: «Хотелось бы вернуться в прошлое и ударить самого себя молотком»

Датский нападающий признался, что хотел бы изменить свое прошлое.

Однажды в казино я слил 400 тысяч фунтов за 90 минут. Я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом. Когда меня исключили из сборной, я чувствовал себя полным дерьмом, постоянно плакал.

Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, то я ударил бы самого себя по голове молотком. Хотелось бы себя вразумить, что нужно заботиться о действительно важных вещах.