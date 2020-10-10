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Бендтнер: «Хотелось бы вернуться в прошлое и ударить самого себя молотком»

10 октября 2020, 09:55

Датский нападающий Никлас Бендтнер признался, что хотел бы изменить свое прошлое.

Однажды в казино я слил 400 тысяч фунтов за 90 минут. Я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом. Когда меня исключили из сборной, я чувствовал себя полным дерьмом, постоянно плакал.

Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, то я ударил бы самого себя по голове молотком. Хотелось бы себя вразумить, что нужно заботиться о действительно важных вещах.

Ранее Никлас Бендтнер рассказал о своей любви к покеру.

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Van Vanovich
Van Vanovich ответ Q-J-G (раскрыть)
12 октября в 10:18
))
Nazi
Nazi
10 октября в 20:46
Я за всю жизнь не заработал столько, а этот осел слил за 90 минут...

За такие деньги можно прожить очень добротную жизнь, и еще можно помогать ближним своим.. Таких не жаль совсем. Пусть хоть кувалдой себя бьет. Да посильней..

Несправедливо все в этом долбанном мире..
112910415
112910415
10 октября в 18:22
в жизни так много грустного ...
Q-J-G
Q-J-G ответ Van Vanovich (раскрыть)
10 октября в 11:25
Философы занимают первые четыре места в: "Очки для ставок за месяц!"
А я, даже "в десятку не вхожу"( Какой из меня философ))
Baggio R.
Baggio R.
10 октября в 11:15
Если бы ударил молотком себя из прошлого, то и в будущем его бы могло уже и не быть
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Q-J-G (раскрыть)
10 октября в 11:13
Да ты прям философ.)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
10 октября в 10:58
В жизни так не бывает.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 10:52
Это интервью надо почитать нынешним молодым 🌟
Давайте думать
Давайте думать
10 октября в 10:50
Хотелось ба вернуться ЕЩЕ РАЗ в прошлое и ударить себя молотком.
Помню, когда давал интервью про молоток, я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом. Я чувствовал себя полным 62ом, постоянно плакал.
Ни чего не помню.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 10:42
Вернуться в прошлое и изменить - что-то - невозможно, если бы это было возможно, то люди только и делали бы то, что бегали из настоящего в прошлое, из прошлого в настоящее, поэтому не стоит грезить о том, что нереально, что невыполнимо, несбыточно...

Надо жить в настоящем по принципу: Семь раз отмерь, а раз отрежь. Чтобы потом не было такого желания, как ударить себя молотком... Но, когда человек пьян, ни отмерить, ни отрезать он не в состоянии...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 09:58
Кажется это интервью Лорд тоже не вполне трезвым давал - похоже на пьяные сопли..
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