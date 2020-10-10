Бендтнер: «Хотелось бы вернуться в прошлое и ударить самого себя молотком»

Датский нападающий Никлас Бендтнер признался, что хотел бы изменить свое прошлое.
Однажды в казино я слил 400 тысяч фунтов за 90 минут. Я был слишком пьян, чтобы сидеть за столом. Когда меня исключили из сборной, я чувствовал себя полным дерьмом, постоянно плакал.
Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, то я ударил бы самого себя по голове молотком. Хотелось бы себя вразумить, что нужно заботиться о действительно важных вещах.
Ранее Никлас Бендтнер рассказал о своей любви к покеру.
Надо жить в настоящем по принципу: Семь раз отмерь, а раз отрежь. Чтобы потом не было такого желания, как ударить себя молотком... Но, когда человек пьян, ни отмерить, ни отрезать он не в состоянии...
Надо жить в настоящем по принципу: Семь раз отмерь, а раз отрежь. Чтобы потом не было такого желания, как ударить себя молотком... Но, когда человек пьян, ни отмерить, ни отрезать он не в состоянии...