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Суарес: «Месси может остаться в „Барселоне“ при другом руководстве»

10 октября 2020, 05:58

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о будущем своего друга и бывшего партнёра по «Барселоне» Лионеля Месси, который хотел покинуть каталонский клуб в минувшее трансферное окно.

Думаю, руководство [«Барселоны»] хотело, чтобы меня не было рядом Месси. Возможно, их задевало то, что у меня хорошие отношения с Лео. Возможно, они хотели, чтобы мы не были столь близки.

Желание Месси покинуть «Барселону» не было жестом в поддержку меня. Они должны были с уважением отнестись к его желанию покинуть команду.

Вполне возможен вариант, при котором Месси перейдёт в другой клуб. Но если ему будет комфортно, если он снова почувствует себя счастливым, и если придёт новое руководство, то он захочет остаться в «Барселоне».

Как его друг, я буду рад этому, но если он перейдёт в другой клуб, я тоже за него порадуюсь.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ NGYRZ (раскрыть)
11 октября в 12:00, ред.
Раз на раз не приходится. Не все руководства хорошие. Вот возьмем президентов стран, если в твоей стране хороший, ты же не станешь утверждать белорусам что их президент тоже хороший =)
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 08:55
.....И другом тренере....
shlomo
shlomo
10 октября в 07:38
Одно могу сказать, что руководство Барсы нужно менять....
NGYRZ
NGYRZ
10 октября в 07:29
Вот заметил одну разницу между легендами Реала и Барселоны.

Когда почти при одинаковых обстоятельствах покинули свои команды Рауль, Кас, Рон, Алвес, Суарес, то игроки Реала никогда и нигде не слышал, чтобы за спиной в прессе хаили руководство бывшего клуба.

В Барселоне же, все наоборот, что Алвес поносил руководство Барселонны, что теперь Суарес.

Не знаю, может это отличительная черта лишь южноамериканских игроков, яркий пример Месси - истеричка еще та!
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 07:23
Дождемся выборов, а там и посмотрим.
mihaluch
mihaluch
10 октября в 06:29
Ни куда Месси не перейдёт всё останется по прежнему.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 05:59
Посмотрим, что и как будет...
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