Суарес: «Месси может остаться в „Барселоне“ при другом руководстве»

Нападающий «Атлетико» поделился мнением о будущем своего друга и бывшего партнёра по «Барселоне» , который хотел покинуть каталонский клуб в минувшее трансферное окно.

Думаю, руководство [«Барселоны»] хотело, чтобы меня не было рядом Месси. Возможно, их задевало то, что у меня хорошие отношения с Лео. Возможно, они хотели, чтобы мы не были столь близки.

Желание Месси покинуть «Барселону» не было жестом в поддержку меня. Они должны были с уважением отнестись к его желанию покинуть команду.

Вполне возможен вариант, при котором Месси перейдёт в другой клуб. Но если ему будет комфортно, если он снова почувствует себя счастливым, и если придёт новое руководство, то он захочет остаться в «Барселоне».

Как его друг, я буду рад этому, но если он перейдёт в другой клуб, я тоже за него порадуюсь.