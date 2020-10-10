Суарес: «Месси может остаться в „Барселоне“ при другом руководстве»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о будущем своего друга и бывшего партнёра по «Барселоне» Лионеля Месси, который хотел покинуть каталонский клуб в минувшее трансферное окно.
Думаю, руководство [«Барселоны»] хотело, чтобы меня не было рядом Месси. Возможно, их задевало то, что у меня хорошие отношения с Лео. Возможно, они хотели, чтобы мы не были столь близки.
Желание Месси покинуть «Барселону» не было жестом в поддержку меня. Они должны были с уважением отнестись к его желанию покинуть команду.
Вполне возможен вариант, при котором Месси перейдёт в другой клуб. Но если ему будет комфортно, если он снова почувствует себя счастливым, и если придёт новое руководство, то он захочет остаться в «Барселоне».
Как его друг, я буду рад этому, но если он перейдёт в другой клуб, я тоже за него порадуюсь.
Когда почти при одинаковых обстоятельствах покинули свои команды Рауль, Кас, Рон, Алвес, Суарес, то игроки Реала никогда и нигде не слышал, чтобы за спиной в прессе хаили руководство бывшего клуба.
В Барселоне же, все наоборот, что Алвес поносил руководство Барселонны, что теперь Суарес.
Не знаю, может это отличительная черта лишь южноамериканских игроков, яркий пример Месси - истеричка еще та!
Когда почти при одинаковых обстоятельствах покинули свои команды Рауль, Кас, Рон, Алвес, Суарес, то игроки Реала никогда и нигде не слышал, чтобы за спиной в прессе хаили руководство бывшего клуба.
В Барселоне же, все наоборот, что Алвес поносил руководство Барселонны, что теперь Суарес.
Не знаю, может это отличительная черта лишь южноамериканских игроков, яркий пример Месси - истеричка еще та!