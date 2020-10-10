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Агент: «Тема с Бэйлом и гольфом — самая нелепая вещь, которую я слышал»

10 октября 2020, 09:43

Джонатан Барнетт, агент вингера «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, высказался о любви футболиста к игре в гольф. Гарет неоднократно подвергался критике за пристрастие к этой игре в ущерб футболу.

Многие футболисты любят гольф и играют в него. Среди моих клиентов большинство играет в эту игру.

Все эта тема с Бэйлом и гольфом — самая нелепая вещь, о которой я когда-либо слышал в своей жизни. Помню, как чемпион по крикету Брайан Лара вставал в шесть утра, чтобы поиграть в гольф и таким образом успокоиться перед важной игрой.

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Анпилкин
Анпилкин
10 октября в 09:45
Гольф тоже спорт
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