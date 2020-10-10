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Куман: «„Барселона“ пыталась усилить состав, но есть финансовая ситуация»

10 октября 2020, 07:33

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о трансферной работе клуба и новичках команды.

Я доволен имеющимся составом. Мы пытались усилить его. В чём-то нам это удалось, а в чём-то нет. Но это отчасти связано с финансовой ситуацией в клубе. Мы должны принять это и усердно работать.

Педри и Тринкан работаю с первого дня и хорошо себя проявляют. Педри только 17 лет, но мне нравится, как он тренируется и играет. Тринкан тоже быстро приспосабливается к нашим идеям, он молод, у него впереди большое будущее.

Пьянич приехал немного позже, но постепенно он наберёт форму. Это очень качественный игрок.

По игре Деста было видно, что он очень комфортно чувствовал себя в эти 20 минут с «Севильей».

У Араухо впереди большое будущее. Он силён физически и достаточно быстр. Этот мальчик хочет учиться и всегда открыт для чего-то нового. Ему есть куда расти, что нормально для его возраста.

Рики [Пуч] решил остаться. Если он покажет хорошую игру, то получит свой шанс.

Недавно появился слух о том, что «Барселона» просит своих футболистов согласиться на снижение зарплаты.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
10 октября в 10:50
Ну хотя бы фундамент построить из той же молодежи.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 09:47
Сначало ослабили, теперь пытаются усилить
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
10 октября в 09:23
поэтому пришлось ослабить
alex074
alex074
10 октября в 09:06
А ничего, что в Барсе и так именитый состав и по бюджету они одни из лидеров в европе. Куда ж ещё можно усиливаться...? Просто нужно грамотно руководить и финансами и командой, как на поле, так и вне его...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 09:04
Куда ещё усиливать!
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 08:54
В крайние годы трансферная политика Барселоны это: купи-продай-сдай в аренду-обменяй...
Вместо того, чтобы купи-играй...
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 08:00
Конечно, если покупать всякую серость за бешенные деньги , а потом отпускать почти бесплатно , то рано или поздно появятся финансовые проблемы. Сезон для Барселоны ожидается архи сложным . Многих отпустили, а приобретений кот наплакал. К тому же в команде много молодежи , которой свойственна нестабильность. А с учетом плотнейшего графика , как бы пацанят не загнали бы. Ждем выборов , больше надеяться не на что.
Всем здоровья.
beefs
beefs
10 октября в 07:44
и у них финансовая ситуация...
mihaluch
mihaluch
10 октября в 07:37
Барселоне не мешало бы усилить состав.
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