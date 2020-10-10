Куман: «„Барселона“ пыталась усилить состав, но есть финансовая ситуация»

Главный тренер «Барселоны» высказался о трансферной работе клуба и новичках команды.

Я доволен имеющимся составом. Мы пытались усилить его. В чём-то нам это удалось, а в чём-то нет. Но это отчасти связано с финансовой ситуацией в клубе. Мы должны принять это и усердно работать.

Педри и Тринкан работаю с первого дня и хорошо себя проявляют. Педри только 17 лет, но мне нравится, как он тренируется и играет. Тринкан тоже быстро приспосабливается к нашим идеям, он молод, у него впереди большое будущее.

Пьянич приехал немного позже, но постепенно он наберёт форму. Это очень качественный игрок.

По игре Деста было видно, что он очень комфортно чувствовал себя в эти 20 минут с «Севильей».

У Араухо впереди большое будущее. Он силён физически и достаточно быстр. Этот мальчик хочет учиться и всегда открыт для чего-то нового. Ему есть куда расти, что нормально для его возраста.

Рики [Пуч] решил остаться. Если он покажет хорошую игру, то получит свой шанс.