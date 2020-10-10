Осимхен: «Я бы не поверил, если бы мне сказали, что я перейду в „Наполи“»

Новичок «Наполи» поделился впечатлениями после перехода в итальянский клуб из «Лилля».

Это мечта, ставшая явью. Если бы кто-то сказал мне три года назад, что я буду играть в одной из самых важных команд в мире, я бы им не поверил.

У меня были трудные времена в «Вольфсбурге», я был отвергнут двумя бельгийскими командами, а затем меня подобрал «Шарлеруа». В то время моя жизнь была невероятно напряженной.

Теперь я верю, что нет ничего невозможного. Я продолжал работать и делать свое дело, теперь я здесь.

Я родился и вырос в Лагосе. В местечке под названием Олосун. Я вырос в очень скромной среде, мне было очень трудно. Моя мать умерла, когда я был совсем маленьким. Через три месяца после смерти мамы отец потерял работу. Это было трудное время для меня, моих братьев и сестер.

Чтобы выжить, мне пришлось продавать воду на оживленных улицах Лагоса. Это было очень трудно. Это место, где нет никакой надежды, где никто не говорит вам верить в себя.