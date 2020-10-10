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Осимхен: «Я бы не поверил, если бы мне сказали, что я перейду в „Наполи“»

10 октября 2020, 08:55

Новичок «Наполи» Виктор Осимхен поделился впечатлениями после перехода в итальянский клуб из «Лилля».

Это мечта, ставшая явью. Если бы кто-то сказал мне три года назад, что я буду играть в одной из самых важных команд в мире, я бы им не поверил.

У меня были трудные времена в «Вольфсбурге», я был отвергнут двумя бельгийскими командами, а затем меня подобрал «Шарлеруа». В то время моя жизнь была невероятно напряженной.

Теперь я верю, что нет ничего невозможного. Я продолжал работать и делать свое дело, теперь я здесь.

Я родился и вырос в Лагосе. В местечке под названием Олосун. Я вырос в очень скромной среде, мне было очень трудно. Моя мать умерла, когда я был совсем маленьким. Через три месяца после смерти мамы отец потерял работу. Это было трудное время для меня, моих братьев и сестер.

Чтобы выжить, мне пришлось продавать воду на оживленных улицах Лагоса. Это было очень трудно. Это место, где нет никакой надежды, где никто не говорит вам верить в себя.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
10 октября в 10:01
Ой, дурак... В рабство к бездарному киношнику попал.
STVA 1
STVA 1
10 октября в 09:06
Много пережил
mihaluch
mihaluch
10 октября в 08:57
Мечта сбылась но не совсем.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 08:57
И так бывает, иногда)
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