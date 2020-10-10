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Галактионов: «Осталась одна игра в квалификации, все понимают ее важность»

10 октября 2020, 11:54
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 0Логотип футбольный клуб Эстония (до 21)Эстония (до 21)Матч завершен

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Эстонией (4:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2021.

Очень понравилось, что с первых минут наша команда очень агрессивно начала и правильно отнеслась к этой игре. Очень хорошо, что забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась намного легче и шла под нашу диктовку. Единственное неудовлетворение есть от того, что во втором тайме не реализовали свои голевые моменты. Над этим нам нужно будет поработать. В целом мы довольны, что взяли три очка, двигаемся дальше. У нас осталась одна игра в квалификации, все прекрасно понимают ее важность, поэтому надо побеждать.

Любая игра, особенно в квалификации, особенно к чемпионату Европы — это неоценимый опыт для ребят. Через призму таких матчей они добиваются результата и показывают себя на международной арене. Но самое главное — это решить задачу, и уже непосредственно зарекомендовывать себя на другом уровне.

Как я уже сказал, самое главное — это реакция наших ребят на ту игру, которую мы выиграли, и то что мы очень ответственно и дисциплинированно вышли с первых минут.

Поэтому они — большие молодцы, и мы увидели правильную реакцию, ту агрессию и то давление и самоотдачу, с которой надо играть за сборную страны. Несмотря на то, что соперник делит последнее место, сборную Эстонии в любом случае надо похвалить за то, что они не закрываются, играют сами и дают играть другим. Да, уступают с крупным счетом, но в то же время всегда приятно играть с командами, которые не уходят в глухую оборону.

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ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 11:56
Надо пройти её достойно
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