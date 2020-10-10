Аршавин: «Черчесов опоздал на год с вызовом Сафонова в сборную»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал вызов голкипера «Краснодара» в главную национальную команду страны.

Станислав Саламович [Черчесов] опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарём чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной. Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то, он должен быть на предстоящем чемпионате Европы.