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Аршавин: «Черчесов опоздал на год с вызовом Сафонова в сборную»

10 октября 2020, 06:19

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вызов голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в главную национальную команду страны.

Станислав Саламович [Черчесов] опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарём чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной. Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то, он должен быть на предстоящем чемпионате Европы.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 октября в 18:45
хоть так
мог бы опоздать не два ...
beefs
beefs
10 октября в 09:54
лучше поздно, чем никогда...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 октября в 09:45
Да тут и так ясно , что Сафонов должен играть за первую Сборную.
Caniggia
Caniggia
10 октября в 09:31
Чабан вообще пенсию очень уважает, а молодость игнорит. Играли бы сейчас Игнаш, Берёзы, Арбуз, то точно бы были в основе сборной, как Жирок, а молодёжь смотрела бы на это с трибуны.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 09:00
Перед Евро не хотел менять обойму вратарей, потом молодёжка решала свои задачи.
alex074
alex074
10 октября в 09:00
Как говорится: "Поживем, увидим..."
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 08:50
Это всем понятно, кроме Черчесова.
КЭТиК
КЭТиК
10 октября в 07:42
До этого было все неплохо.
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 07:35
Шава дал точную оценку такое редко бывает.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 07:21
Тут с Андреем можно согласиться.
Vladimir808
Vladimir808
10 октября в 06:47
Никогда не поздно. Сафонов талантливый вратарь.
Успехов Матвею!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
10 октября в 06:35, ред.
Если защита "дырявая", то и Матвей будет бессилен. Но от крупных поражений убережёт.) Удачи ему!!!
mihaluch
mihaluch
10 октября в 06:23
Сафонов становится лидеромю
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