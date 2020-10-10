Губерниев: «Скоро Сафонов станет первым номером в сборной»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов голкипера «Краснодара» и молодежной сборной России Матвея Сафонова в основную национальную команду.
Сафонова вызвали в сборную! Матвей блестящий вратарь, скоро будет номер один! Вперед!
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов голкипера «Краснодара» и молодежной сборной России Матвея Сафонова в основную национальную команду.
Сафонова вызвали в сборную! Матвей блестящий вратарь, скоро будет номер один! Вперед!
Всем здоровья.
Всем здоровья.