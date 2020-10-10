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Губерниев: «Скоро Сафонов станет первым номером в сборной»

10 октября 2020, 00:44
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов голкипера «Краснодара» и молодежной сборной России Матвея Сафонова в основную национальную команду.

Сафонова вызвали в сборную! Матвей блестящий вратарь, скоро будет номер один! Вперед!

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alex074
alex074
10 октября в 08:58, ред.
Губерниев иди в биатлоне свои мысли озвучивай, в футболе ты так себе специалист...В каждой бочке затычка.
ДСА
ДСА
10 октября в 06:42
Губерниеву конечно виднее.
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 05:19
Губастик опоздал с новостью об этом мы на соккере говорим уже полгода.
Mangur
Mangur
10 октября в 05:03
Остается посмотреть какой из Губерниева -Глоба.
Vladimir808
Vladimir808
10 октября в 02:46
Успехов Матвею!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
10 октября в 01:27
Нашли у кого спрашивать ?
Сафонов это кто ?
Вратарь сборной Дании ?
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 01:23
А я бы не был столь категоричен. Черчесов довольно таки консервативен и неохотно подпускает новичков в основу. Хорошо , что вообще парня вызвал , ведь все понимают , что Матвей давно заслужил вызов в главную команду, то же и Максименко касается. Теперь посмотрим насколько затянется введение Матвея в основу. Ждем игр нашей команды в ЛН.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
10 октября в 01:02
Так и будет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 00:56
Это самое "скоро" может растянуться ещё года на три.
Анпилкин
Анпилкин
10 октября в 00:51
Поживем увидим
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