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Слуцкий: «„Краснодар“ является одним из лидеров нашего футбола»

10 октября 2020, 10:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин16:30 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

После игры с «Ахматом» футболисты получили четыре выходных, вчера собрались на базе, провели тренировку. В целом, планируем очень продуктивно провести то время, которое у нас есть до матча в Краснодаре. В воскресенье одним днем слетаем в Екатеринбург на спарринг с «Уралом». В прошлую паузу на игры сборных «Урал» приезжал к нам в Казань, тот контрольный матч получился очень продуктивным и информативным. Сейчас мы летим туда с определенными задачами.

Приступили ли уже к разбору игры «Краснодара»? Понятно, что мы отсматриваем те матчи, которые они играют и в чемпионате, и в еврокубках. Я уже говорил, что «Краснодар» является одним из лидеров нашего футбола, команда укомплектована игроками высокого уровня, она играет в атакующий комбинационный футбол. «Краснодар» подтвердил свой уровень в квалификации Лиги Чемпионов, пройдя в основной турнир. Так что будет непросто, но вместе с тем интересно для нашей молодой команды сыграть с таким статусным соперником. Время для подготовки еще есть.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 12:22
ну раз не первый год в верху таблицы то это и так ясно))
mihaluch
mihaluch
10 октября в 11:17
Краснодару бы тренера поопытнее и бы действительно флагманом отечественного футбола.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 11:00
В каком-то смысле Краснодар действительно лидер нашего футбола, но только в таблице это отражения не находит.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 10:59
Да пусть будет так: как сказал Л. Слуцкий)!
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