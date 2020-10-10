Чалов: «Эйфории нет от победы над Эстонией»

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России прокомментировал победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2021.

Игра шла до первого гола, получилось забить его быстро, а дальше уже мы получали удовольствие от игры. Если честно, то не думал о том, что надо обязательно забить. Игра была хорошая, соперник давал играть. Мы по сути делали все, что хотели. В таких матчах всегда классно играть. Забили четыре мяча, значит все хорошо прошло.

Эйфории нет от победы над Эстонией. Все понимают, что впереди самый важный матч. Если победим, то, скорее всего, выйдем на Евро. Готовимся к Латвии с максимальной концентрацией.