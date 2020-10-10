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Чалов: «Эйфории нет от победы над Эстонией»

10 октября 2020, 11:47
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 0Логотип футбольный клуб Эстония (до 21)Эстония (до 21)Матч завершен

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2021.

Игра шла до первого гола, получилось забить его быстро, а дальше уже мы получали удовольствие от игры. Если честно, то не думал о том, что надо обязательно забить. Игра была хорошая, соперник давал играть. Мы по сути делали все, что хотели. В таких матчах всегда классно играть. Забили четыре мяча, значит все хорошо прошло.

Эйфории нет от победы над Эстонией. Все понимают, что впереди самый важный матч. Если победим, то, скорее всего, выйдем на Евро. Готовимся к Латвии с максимальной концентрацией.

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Anisovich
Anisovich
10 октября в 13:46
Эйфория бывает только от Лудогорца или Ференцвароша.
КЭТиК
КЭТиК
10 октября в 12:27
Лёгкая победа получилась.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 11:50
Зато есть эйфория от победы Сербии над Польшей
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