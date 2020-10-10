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Чанов: «Сафонов играет более стабильно, чем Максименко»

10 октября 2020, 11:48

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в расположение сборной России.

Матч с «Зенитом» Максименко провёл великолепно, но Сафонов играет более стабильно. В сторону Александра было много нареканий: он мог провести хороший матч, а потом допустить ошибки в серьёзных матчах, как было в матче с ЦСКА. Если Максименко добавит немного стабильности, будет замечательно.

Радует, что можем выбрать одного или другого вратаря. Это говорит о том, что у нас прекрасная молодёжь. Техника ловли мяча у обоих голкиперов на уровне, но «Краснодар» и «Спартак» играют по-разному. Нравится и быстрое начало атаки Сафонова — ввод рукой метров на 50–60. Возможно, Максименко надо чуть-чуть добавить в аспекте психологической устойчивости. Сафонов сейчас выглядит увереннее.

Находиться рядом со старшими вратарями сборной — большая школа. На любой вратарской тренировке есть лидер, а те, кто находятся рядом, присматриваются, тянутся и стараются.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 13:39
ну кто №1 знают все))))))
Q-J-G
Q-J-G ответ 25процентный клоун (раскрыть)
10 октября в 13:13
1.Зачем мне таблица в таком деликатном вопросе, когда я смотрю матчи.
2.Я не написал, что Матвей, не пропускает...
3.То, сколько пропускает кипер, зависит не только от него, но и от команды, за которую он играет.
4.А кто не пропускает?!!! Даже лучший вратарь Мирового футбола, единственный среди вратарей мирового футбола - обладатель Золотого мяча, и тот пропускал....
5. Я Вас понимаю, как болельщика Спартака, но остаюсь при своём мнении...
6.Здоровья Вам и всех благ! К Вам с уважением!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
10 октября в 12:43
Посмотрите турнирную таблицу, Сафонов пропускает в каждом матче
ДАША Д
ДАША Д
10 октября в 12:29
Кому кто нравится.
mortid
mortid
10 октября в 12:26
Находиться рядом со старшими вратарями сборной — большая школа.
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Какая школа? Он сам этих " старых дырок" может научить играть :D
mihaluch
mihaluch
10 октября в 12:18
Вратарь талантлевый но нужно ещё работать
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 12:18
Вячеслав Викторович прав, Матвей Сафонов более стабилен, более перспективен, более надёжен... Претендент №1 на лучшего вратаря чемпионата РПЛ и на основного кипера сборной России по футболу. Как минимум, хочется в это верить, как максимум, так и будет...
Удачи ему, и пусть ворота сборной России будут "на замке" для соперников сборной. И качестве этого замка, будет Матвей Сафонов. Что вполне реально, возможно....
Big krendel
Big krendel
10 октября в 11:50
Максименко та ещё дырка. Инрает нестабильно
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