Чанов: «Сафонов играет более стабильно, чем Максименко»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове голкипера «Краснодара» в расположение сборной России.

Матч с «Зенитом» Максименко провёл великолепно, но Сафонов играет более стабильно. В сторону Александра было много нареканий: он мог провести хороший матч, а потом допустить ошибки в серьёзных матчах, как было в матче с ЦСКА . Если Максименко добавит немного стабильности, будет замечательно.

Радует, что можем выбрать одного или другого вратаря. Это говорит о том, что у нас прекрасная молодёжь. Техника ловли мяча у обоих голкиперов на уровне, но «Краснодар» и «Спартак» играют по-разному. Нравится и быстрое начало атаки Сафонова — ввод рукой метров на 50–60. Возможно, Максименко надо чуть-чуть добавить в аспекте психологической устойчивости. Сафонов сейчас выглядит увереннее.

Находиться рядом со старшими вратарями сборной — большая школа. На любой вратарской тренировке есть лидер, а те, кто находятся рядом, присматриваются, тянутся и стараются.