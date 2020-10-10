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Тарханов приступит к работе с болгарской «Славией» в понедельник

10 октября 2020, 18:11

Экс-наставник «Енисея» Александр Тарханов приступит к работе с болгарской «Славией» 12 октября.

Я расторг контракт с «Енисеем», сегодня вечером улетаю в Болгарию. Первая тренировка с новой командой пройдет в понедельник. В тренерском штабе будут работать помощник Мартин Кушев и тренер вратарей Радостин Станев, которые играли в России. Кушев восемь лет был в «Амкаре», Станев выступал в «Шиннике».

Я с ними работал и в первый раз, когда тренировал «Славию» [с 2015 по 2016 год]. Они продолжали работать там и после моего ухода.

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Все комментарии
VV V
VV V
10 октября в 20:30, ред.
Тарханову, похоже, болгары будут платить перцем и помидорами, в лучшем случае брынзой. Был там в прошлом году-нищета страшная, хуже только у укрбыдлохлопчиков, может ещё в Молдавии.
Nevastol
Nevastol
10 октября в 19:14
Тот, кто работал в спартаке, обречен на неудачу.
drug01
drug01
10 октября в 18:47
Пришла пора взяться за работу
ДСА
ДСА
10 октября в 18:41
Будет поднимать клуб со дна.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 18:20
прям интересно что от него ожидают хозяева клуба)))))))))))
sv_1969
sv_1969
10 октября в 18:12
Удачи ему!
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