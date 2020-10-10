Тарханов приступит к работе с болгарской «Славией» в понедельник

Экс-наставник «Енисея» приступит к работе с болгарской «Славией» 12 октября.

Я расторг контракт с «Енисеем», сегодня вечером улетаю в Болгарию. Первая тренировка с новой командой пройдет в понедельник. В тренерском штабе будут работать помощник Мартин Кушев и тренер вратарей Радостин Станев, которые играли в России. Кушев восемь лет был в «Амкаре», Станев выступал в «Шиннике».

Я с ними работал и в первый раз, когда тренировал «Славию» [с 2015 по 2016 год]. Они продолжали работать там и после моего ухода.