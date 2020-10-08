ГлавнаяНовости

Бердыев близок к назначению в «Динамо»

08 октября 2020, 12:03

Курбан Бердыев близок к назначению на должность главного тренера «Динамо».

Как сообщается, 68-летний специалист является главным кандидатом на пост наставника московского клуба.

В то же время «Динамо» не отказывается от кандидатуры бывшего главного тренера «Майнца» Сандро Шварца, однако именно Бердыев является фаворитом московской команды.

Все новости
ОфициальноБывший тренер по физподготовке «Ливерпуля» перешёл в ЦСКА
Вчера, 20:16 Комментарии18
ОфициальноАндрей Тихонов возглавил «Астану»
Вчера, 11:27 Комментарии22
ОфициальноСколари возглавил «Крузейро»
Вчера, 05:25 Комментарии3
СлухиРинат Билялетдинов покидает «Олимп-Долгопрудный»
15 октября Комментарии1
Саша Чёрный в «Динамо». Ученик Клоппа, знакомый Тедеско и красно-белый по жизни
15 октябряАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
«Палмейрас» отправил в отставку Вандерлея Лушембурго
15 октября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gotlib
Gotlib
09 октября в 16:42
Бердыя на ханство в Москву везут. ))) Руководство Динамо склоняется к варианту Бувача, у которго в фаворитах Шварц и Исмаэль, но Бердыя очень хочет видеть в команде глава ВТБ Костин.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
09 октября в 07:32
Салют, Сергеич!!!
И не только конявым по 6 очков придётся уступить, многим трудно придётся,,,))))))
Я был в Казани на матче Рубин- Ростов 0:3, видел как Дед аплодировал Курбану и тепло обнимал после матча.
Казань, Питер, Спартак будут огребать по полной,,,))))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Сп62 (раскрыть)
09 октября в 07:25
Вы видимо как Наполеон, видели Игру Динамо в 60-70 годах!) Я тоже помню то Динамо!!!!!
Но при Новикове вообще близко игры не было.(((((
А подготовка, она у всех одна: зал, поле, мяч, тактика.
Курбан поводит за руку по штрафной Евгеньева ( и других), и те парни весной 21 уже в сборную России попадут.
А игру Курбан поставит через две недели с этим составом.
И трудно тогда придётся любому клубу из лиги!!!
В зимнее окно усилит несколько позиций, к нему хорошие игроки бегом побегут.
Сезон же 21-22, Динамо- Чемпион!!!!!!
Сп62
Сп62
08 октября в 21:55
У Бердыева совершенно иной стиль и игры, и подготовки команды в отличие от игры Динамо, которую команда культивировала на протяжении последних лет. Перестройка всей футбольной системы может отбросить команду назад, а это будет потеря времени и естественно отразится на играх чемпионата. Сколько потребуется времени на поиск своей новой концепции игры неизвестно. Стоит ли рисковать, когда турнир уже набрал свои обороты. Я бы Бердыева Динамо не желал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kotmyshka (раскрыть)
08 октября в 13:33
А что же он, придя в Рубин после Ростова, провалил все, что можно. Может поезд Курбана уже ушел? Я сомневаюсь, что для Динамо это хороший вариант. Мне казалось, что, например Юран не хуже.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
08 октября в 13:20
Ахахаха. Одни и те же личика: "разорит", "автобус", "ограбит", "барыга")). Крепитесь!
Если придёт Бердыев, Гинеру не видать ЛЧ, как своих ушей).
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 13:05
Туркмен разорит Динамо по примеру Рубина.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
08 октября в 12:52
Тихо! Медленно..ёпта. на цыпочках! Зачем так громко!
Пройдут игры сборной и, как кувалдой по башке!🤣
Все учить надо..гы-гы).
Alex12357
Alex12357
08 октября в 12:52
Бердыев близок к переезду в Москву,только родню соберёт.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
08 октября в 12:26
А это будет интересно и заметно. Динамо сорит баблом. Или в том же ключе протратятся или Динамо выберется, Курбан то умеет. Есть шансы, динамики, дай бог подписать Бердыева.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 12:17
Ждем принятия окончательного решения.
kotmyshka
kotmyshka
08 октября в 12:11
С Бердыевым Динамо для любого клуба станет серьезным соперником...
112910415
112910415
08 октября в 12:11
а что, а вдруг ...
shlomo
shlomo
08 октября в 12:05
Пусть будет Бердыев...Динамо от этого только выиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100