Бердыев близок к назначению в «Динамо»

Курбан Бердыев близок к назначению на должность главного тренера «Динамо».
Как сообщается, 68-летний специалист является главным кандидатом на пост наставника московского клуба.
В то же время «Динамо» не отказывается от кандидатуры бывшего главного тренера «Майнца» Сандро Шварца, однако именно Бердыев является фаворитом московской команды.
И не только конявым по 6 очков придётся уступить, многим трудно придётся,,,))))))
Я был в Казани на матче Рубин- Ростов 0:3, видел как Дед аплодировал Курбану и тепло обнимал после матча.
Казань, Питер, Спартак будут огребать по полной,,,))))))
И не только конявым по 6 очков придётся уступить, многим трудно придётся,,,))))))
Я был в Казани на матче Рубин- Ростов 0:3, видел как Дед аплодировал Курбану и тепло обнимал после матча.
Казань, Питер, Спартак будут огребать по полной,,,))))))
Но при Новикове вообще близко игры не было.(((((
А подготовка, она у всех одна: зал, поле, мяч, тактика.
Курбан поводит за руку по штрафной Евгеньева ( и других), и те парни весной 21 уже в сборную России попадут.
А игру Курбан поставит через две недели с этим составом.
И трудно тогда придётся любому клубу из лиги!!!
В зимнее окно усилит несколько позиций, к нему хорошие игроки бегом побегут.
Сезон же 21-22, Динамо- Чемпион!!!!!!
Но при Новикове вообще близко игры не было.(((((
А подготовка, она у всех одна: зал, поле, мяч, тактика.
Курбан поводит за руку по штрафной Евгеньева ( и других), и те парни весной 21 уже в сборную России попадут.
А игру Курбан поставит через две недели с этим составом.
И трудно тогда придётся любому клубу из лиги!!!
В зимнее окно усилит несколько позиций, к нему хорошие игроки бегом побегут.
Сезон же 21-22, Динамо- Чемпион!!!!!!
Если придёт Бердыев, Гинеру не видать ЛЧ, как своих ушей).
Если придёт Бердыев, Гинеру не видать ЛЧ, как своих ушей).
Пройдут игры сборной и, как кувалдой по башке!🤣
Все учить надо..гы-гы).
Пройдут игры сборной и, как кувалдой по башке!🤣
Все учить надо..гы-гы).