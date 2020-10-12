ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч

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12 октября 2020, 12:49

Пресс-служба ЦСКА заявила, что команда проведет товарищеский матч против «Арсенала».

Игра состоится на базе армейцев в Ватутинках во вторник, 13 октября. Начало — в 16:00 по московскому времени. Встреча пройдет в закрытом режиме, но трансляция будет доступна на ютуб-канале ЦСКА .

⚽ Это не день сурка, но мы снова сыграем товарищеский матч с @pfc_arsenal 🙃



Игра состоится завтра, в 16:00, на базе в Ватутинках. Матч в закрытом режиме — без допуска зрителей. Трансляция #CSKATV будет! pic.twitter.com/3BE5K40V1C — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 12, 2020