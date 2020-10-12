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ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч

12 октября 2020, 12:49

Пресс-служба ЦСКА заявила, что команда проведет товарищеский матч против «Арсенала».

Игра состоится на базе армейцев в Ватутинках во вторник, 13 октября. Начало — в 16:00 по московскому времени. Встреча пройдет в закрытом режиме, но трансляция будет доступна на ютуб-канале ЦСКА.

Недавно стал известен календарь ЦСКА в Лиге Европы.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 17:27
Тренировка не помешает лишь бы без травм.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
12 октября в 16:19
На CSKA TV.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 октября в 14:51
Главное без травм.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 октября в 13:47
Где можно посмотреть..?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 октября в 13:33
Лишних игр не бывает, кто не попал в сборные пусть играют.
Кашу маслом не испортишь)).
Zenit_84
Zenit_84 ответ Zenit_84 (раскрыть)
12 октября в 13:20
Вчера было 17500. Непринципиально! Случайно нажал на жалобу и ваш коммент исчез.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 13:12
Тренироваться надо, Тула под боком...
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 13:12
Запасных в товарняке можно и проверить, а то засиделись парни некоторые.
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 13:01
нормальная подготовка к продолжению )))))
drug01
drug01
12 октября в 12:59
Эта игра просто необходима
mihaluch
mihaluch
12 октября в 12:52
Пускай наиграются если не наигрались.
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