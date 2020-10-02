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«Локомотив» завершит групповой этап ЛЧ гостевым матчем с «Баварией»

02 октября 2020, 23:13

Стало известно расписание игр «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

21 октября, 19:55 мск
«Зальцбург» — «Локомотив»

27 октября, 20:55 мск
«Локомотив» — «Бавария»

3 ноября, 20:55 мск
«Локомотив» — «Атлетико»

25 ноября, 23:00 мск
«Атлетико» — «Локомотив»

1 декабря, 20:55 мск
«Локомотив» — «Зальцбург»

9 декабря, 23:00 мск
«Бавария» — «Локомотив»

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Все комментарии
Mangur
Mangur
03 октября в 14:45
Тузик и Монстры
Caniggia
Caniggia
03 октября в 02:15
Страшно подумать с каким счётом Бавария покуражится над Локо.
Comentarios
Comentarios
03 октября в 01:51
Если в ЛЕ попадут , можно считать хорошим результатом..
makerdream
makerdream
03 октября в 01:18
лёко лёко.... ой далёко....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ матос (раскрыть)
03 октября в 00:53
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    03 октября в 00:14
    тут вообще все равно, все предрешено
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 октября в 00:03
    Посмотрим чем всё это закончится!
    beefs
    beefs
    03 октября в 00:01
    можно зацепиться за очко...
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    02 октября в 23:44
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      02 октября в 23:42
      Бавария покуражиться)
      drug01
      drug01
      02 октября в 23:37
      Концовка будет интересная....
      матос
      матос
      02 октября в 23:29
      В этой группе реально даже не стоит матчи проводить , как в таблице клубы расположены так и будет.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      02 октября в 23:27
      Даже страшно смотреть на расписание.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      02 октября в 23:27
        viv
        viv
        02 октября в 23:17
        Заключительный матч с Баварией может быть уже ничего не решающий в этой группе.
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