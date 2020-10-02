«Локомотив» завершит групповой этап ЛЧ гостевым матчем с «Баварией»

Стало известно расписание игр «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
21 октября, 19:55 мск
«Зальцбург» — «Локомотив»
27 октября, 20:55 мск
«Локомотив» — «Бавария»
3 ноября, 20:55 мск
«Локомотив» — «Атлетико»
25 ноября, 23:00 мск
«Атлетико» — «Локомотив»
1 декабря, 20:55 мск
«Локомотив» — «Зальцбург»
9 декабря, 23:00 мск
«Бавария» — «Локомотив»
ХОТЯ МОЖ НЕМЦЫ НЕ БУДУТ ОЧЕНЬ НАПРЯГАТСЯ
ХОТЯ МОЖ НЕМЦЫ НЕ БУДУТ ОЧЕНЬ НАПРЯГАТСЯ
Наверное вот так правильнее будет...
Наверное вот так правильнее будет...