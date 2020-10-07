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РПЛ представила расписание матчей с 11-го по 14-й туры

07 октября 2020, 14:42

РПЛ на своём официальном сайте представила расписание матчей с 11-го по 14-й туры.

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00 «Зенит» – «Сочи»
16:30 «Локомотив» – «Уфа»
16:30 «Краснодар» – «Рубин»
19:00 «Химки» – «Спартак»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Урал»
14:00 «Ротор» – «Тамбов»
16:30 ЦСКА – «Динамо»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября

3-й тур элитного группового раунда Кубка России – 21-22 октября

12-й тур

24 октября (суббота)

14:00 «Динамо» – «Сочи»
16:30 «Зенит» – «Рубин»
19:00 «Краснодар» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Ротор»

25 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Тамбов»
16:30 «Ростов» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Уфа»

26 октября (понедельник)

19:00 ЦСКА – «Арсенал»

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября

13-й тур

31 октября (суббота)

14:00 «Рубин» – «Арсенал»
16:30 «Ахмат» – «Краснодар»
16:30 «Спартак» – «Ростов»
19:00 «Сочи» – «Локомотив»

1 ноября (воскресенье)

12:00 «Уфа» – «Урал»
14:00 «Химки» – «Зенит»
16:30 «Ротор» – ЦСКА
19:00 «Тамбов» – «Динамо»

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:00 «Сочи» – «Уфа»

7 ноября (суббота)

14:00 «Урал» – «Спартак»
16:30 «Арсенал» – «Ротор»
19:00 «Тамбов» – «Ахмат»

8 ноября (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Рубин»
16:30 ЦСКА – «Ростов»
19:00 «Зенит» – «Краснодар»
19:00 «Динамо» – «Локомотив»

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

Напомним, что завтра сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Швеции.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 14:43
Обычный перечень матчей.
David Young
David Young
07 октября в 14:43
Опять немало матчей в одно время - зачем?
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