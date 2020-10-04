Серия А заявила, что матч «Ювентус» – «Наполи» пройдет по расписанию

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04 октября 2020, 08:21

Серия А опубликовала заявление о проведении матча 3-го тура Серии А «Ювентус» – «Наполи».

«Серия А подтверждает, что матч 3-го тура „Ювентус“ – „Наполи“ по-прежнему планируется провести 4 октября в 20:45 (21:45 по московскому времени – прим.)», – говорится в заявлении.

Ранее появлялась информация, что из-за вспышки коронавируса власти Неаполя запретили «Наполи» лететь в Турин. «Ювентус» заявил, что планирует выйти на матч, как и было запланировано.

Со стороны «Наполи» пока не было официальных комментариев.