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Серия А заявила, что матч «Ювентус» – «Наполи» пройдет по расписанию

04 октября 2020, 08:21
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиТех. поражение

Серия А опубликовала заявление о проведении матча 3-го тура Серии А «Ювентус» – «Наполи».

«Серия А подтверждает, что матч 3-го тура „Ювентус“ – „Наполи“ по-прежнему планируется провести 4 октября в 20:45 (21:45 по московскому времени – прим.)», – говорится в заявлении.

Ранее появлялась информация, что из-за вспышки коронавируса власти Неаполя запретили «Наполи» лететь в Турин. «Ювентус» заявил, что планирует выйти на матч, как и было запланировано.

Со стороны «Наполи» пока не было официальных комментариев.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября в 13:53
Сегодня жду от тебя ритуал, чтобы Астон Вилла победила;)
h8you
h8you
04 октября в 12:08, ред.
    h8you
    h8you
    04 октября в 12:07
    п-ка так и хочет не сыграть))0есть четкие правила,что если есть 13 здоровых игра состоится у п-ки только два зараженных..у того же Милана тоже два,но они играют.Де лаурентис подключил свои связи у чиновников,чтобы не ехать...надеюсь 3-0 им впаяют
    Жека10
    Жека10
    04 октября в 10:26
      VAN ARM
      VAN ARM
      04 октября в 09:20
      будем ждать технарь)))
      particular
      particular
      04 октября в 09:18, ред.
      Очевидно, что не этот, так другие матчи перенесут... Covid внесёт коррективы...
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      04 октября в 08:49
      Чем ближе зима тем больше будет возникать таких проблем.
      КЭТиК
      КЭТиК
      04 октября в 08:44
      Главная игра сезона.
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      04 октября в 08:41
      Судьи заряжены
      mihaluch
      mihaluch
      04 октября в 08:33
      Поезд Неаполь - Турин прибывает по расписанию.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      04 октября в 08:30
      За Ювентус!
      beefs
      beefs
      04 октября в 08:26
      ну и ну...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      04 октября в 08:23
      Вот и славно...
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