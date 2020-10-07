В РПЛ объяснили, почему не было опубликовано расписание до конца года

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление по ситуации с расписанием матчей чемпионата. Сегодня были опубликованы даты игр, которые пройдут с 11-го по 14-й тур.

Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникло несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем, – они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается.