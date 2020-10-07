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В РПЛ объяснили, почему не было опубликовано расписание до конца года

07 октября 2020, 17:36

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление по ситуации с расписанием матчей чемпионата. Сегодня были опубликованы даты игр, которые пройдут с 11-го по 14-й тур.

Изначально планировалось составить расписание до конца года. Но возникло несколько нюансов, которые пока не согласованы с МВД и вещателем, – они касаются туров, следующих после ноябрьской паузы на международные матчи. Чтобы не затягивать с информацией, лига решила оперативно опубликовать расписание на ближайшие четыре тура. Работа по согласованию оставшегося на год расписания продолжается.

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Все комментарии
Aris
Aris
07 октября в 19:36
    ДАША Д
    ДАША Д
    07 октября в 18:19
    Отмашку всегда придумать можно.
    David Young
    David Young
    07 октября в 17:55
    Лучше так, чем менять запланированное много раз.
    Аксинья
    Аксинья
    07 октября в 17:48
    Вы бы поторопились с этим делом, а то в декабре может неожиданно нагрянуть зима...
    VAN ARM
    VAN ARM
    07 октября в 17:39
    вот отмазки делать вы научились))
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