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Чалов: «Молодёжная сборная России заслужила выход на чемпионат Европы»

13 октября 2020, 20:31
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Нападающий молодежной сборной России Фёдор Чалов поделился эмоциями после победы над Латвией (4:0) и выхода в финальную часть чемпионата Европы-2021.

Эмоции сейчас только положительные, конечно! Все ребята молодцы, отдавали себя на поле. Мы шли к этому вместе. Я думаю, мы это заслужили. Не могу сказать, что это был легкий путь. Но мы учились на своих прошлых ошибках, когда мы не выходили на Евро. С самого начала этого отборочного турнира мы понимали, что легко не будет, но не доводили ситуацию до тех раскладов, когда от нас уже ничего не зависит.

Матч с Польшей был определяющий, когда мы сравняли на последних минутах 2:2, и с Сербией оба матча очень запомнились. Все остальные игры мы проводили уверенно. Мы заслужили этот выход. Мы играли лучше и вышли с первого места.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 октября в 03:35
Чалов не соответствует даже уровню молодежки, не говоря уже о взрослых командах России и ЦСКА. Деградация полная.
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 21:00
Армейское большинство помогли молодёжке выйти в финальную часть Евро, молодцы!
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 20:51
да остальные играли ещё хуже))))
ДСА
ДСА
13 октября в 20:44
Толи 4-0, Толи 4-1
Romkurch
Romkurch
13 октября в 20:44
Это бревно еще чего-то заслуживает?
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 20:43
Если вышли, то понятно, что заслужили)
Великолепный
Великолепный
13 октября в 20:39
Заслужили, молодцы ребята!!!
нечитайло
нечитайло
13 октября в 20:36
Пора начинать
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