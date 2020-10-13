Чалов: «Молодёжная сборная России заслужила выход на чемпионат Европы»

Нападающий молодежной сборной России поделился эмоциями после победы над Латвией (4:0) и выхода в финальную часть чемпионата Европы-2021.

Эмоции сейчас только положительные, конечно! Все ребята молодцы, отдавали себя на поле. Мы шли к этому вместе. Я думаю, мы это заслужили. Не могу сказать, что это был легкий путь. Но мы учились на своих прошлых ошибках, когда мы не выходили на Евро. С самого начала этого отборочного турнира мы понимали, что легко не будет, но не доводили ситуацию до тех раскладов, когда от нас уже ничего не зависит.

Матч с Польшей был определяющий, когда мы сравняли на последних минутах 2:2, и с Сербией оба матча очень запомнились. Все остальные игры мы проводили уверенно. Мы заслужили этот выход. Мы играли лучше и вышли с первого места.