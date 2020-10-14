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Билялетдинов: «Если взять качество команд, мы намного сильнее венгров»

14 октября 2020, 13:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Наций против сборной Венгрии.

Турция – команда непредсказуемая, а венгры менее мастеровитые. Но сюрпризы возможны. Тем более что вторые таймы мы в последнее время часто проводим хуже, чем первые. Значит, надо поначалу забить побольше. Я думаю, что дома не должно быть вопросов с таким соперником. Это не та сборная, которая может конкурировать с Россией.

Почему проваливаемся во втором тайме? В первом тайме с нашей стороны идет инициативная игра, мы забиваем, а после перерыва играем уже по счету, интенсивность не держим на должном уровне. Все-таки в чемпионате России футбол менее интенсивный. Не стал бы все списывать на усталость из-за плотного графика, потому что все так играют. Это вообще не оправдание. Просто надо наработать интенсивность на протяжении 95 минут и держать ее.

В атакующей игре многое завязано на Дзюбу. Если сделаем результат минут за шестьдесят, забьем три мяча, тогда его можно и поменять. Но я бы не отходил от нашего сценария, который приносит результат.

Если взять качество команд, мы намного сильнее венгров. Думаю, Россия победит со счетом 3:1.

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протон1
протон1
14 октября в 21:27
заглавие могли бы написать Динияр. ведь еще есть отец игрока тоже Билялетдинов.
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 14:50
а вот венгры думают иначе))))
ДСА
ДСА
14 октября в 14:47
Если сравнить зарплаты игроков, то мв должны выигрывать 5-0.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 октября в 13:38
Испания на много сильнее украины по всем критериям . Ну и что...???...
За адекватность
За адекватность
14 октября в 13:35
"Все-таки в чемпионате России футбол менее интенсивный." Ну если в большинстве своем спортивная ходьба с мячом, изредка переходящая в бег трусцой в РФПЛ, за которую платят весьма неплохие деньги, это называется "менее интенсивный футбол", тогда ладно. А насчет того, что "это не та сборная, которая может конкурировать с Россией." это Вы конечно загнули. Вполне может конкурировать и вполне даже может победить. Очень сильно сомневаюсь, что этот матч окажется для наших легкой прогулкой, но надеюсь на победу. Как обычно личное мнение.
shlomo
shlomo
14 октября в 13:27
Все увидим во время матча...
David Young
David Young
14 октября в 13:26
Скорее немного, вместо намного.
112910415
112910415
14 октября в 13:23
Россия сильнее, но победит еле-еле
beefs
beefs
14 октября в 13:23
табло сегодня покажет кто лучше...
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