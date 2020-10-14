Билялетдинов: «Если взять качество команд, мы намного сильнее венгров»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Наций против сборной Венгрии.

Турция – команда непредсказуемая, а венгры менее мастеровитые. Но сюрпризы возможны. Тем более что вторые таймы мы в последнее время часто проводим хуже, чем первые. Значит, надо поначалу забить побольше. Я думаю, что дома не должно быть вопросов с таким соперником. Это не та сборная, которая может конкурировать с Россией.

Почему проваливаемся во втором тайме? В первом тайме с нашей стороны идет инициативная игра, мы забиваем, а после перерыва играем уже по счету, интенсивность не держим на должном уровне. Все-таки в чемпионате России футбол менее интенсивный. Не стал бы все списывать на усталость из-за плотного графика, потому что все так играют. Это вообще не оправдание. Просто надо наработать интенсивность на протяжении 95 минут и держать ее.

В атакующей игре многое завязано на Дзюбу. Если сделаем результат минут за шестьдесят, забьем три мяча, тогда его можно и поменять. Но я бы не отходил от нашего сценария, который приносит результат.

Если взять качество команд, мы намного сильнее венгров. Думаю, Россия победит со счетом 3:1.