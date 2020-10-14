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Нигматуллин — о матче с Венгрией: «Думаю, что Россия победит со счётом 2:1»

14 октября 2020, 13:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Наций против сборной Венгрии.

Нашей сборной предстоит игра за первое место в группе. Это очень важно, так что ошибаться нельзя. С Турцией дома мы потеряли очки, значит здесь уже нет вариантов оступиться. Я жду победу. У российской команды идет поступательное движение: проиграли, затем сыграли вничью, теперь пришло время победить.

Что нужно сделать, чтобы не дать венграм отыграться на этот раз? Мне кажется, что здесь и скажется фактор домашнего матча. Венгры будут играть от своих ворот и вряд ли понесутся сразу вперед. Понятно, что Россия будет играть первым номером, и тут главное не пропустить контратаку, это подпортит наши дела.

Кого оптимальнее ставить на ворота в этой игре? По-моему, в последних официальных матчах играет Антон Шунин, поэтому я думаю, что вопросов по этому поводу не должно быть.

Я жду зрелищного матча и думаю, что Россия победит со счетом 2:1.

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ДАША Д
ДАША Д
14 октября в 13:47
Такой расклад нас вполне устроит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 октября в 13:46
Если венгры выстоят в первом тайме, то во втором у нас могут быть большие проблемы с результатом.
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