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Сенников: «Сафонов? Не думаю, что он выйдет в стартовом составе»

14 октября 2020, 13:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящий матч сборной России в Лиге Наций против команды Венгрии.

Сафонов? Не думаю, что он выйдет в стартовом составе. Тут даже вариантов нет. Я считаю, что Антон Шунин хорошо провел матч с Турцией, сыграл уверенно и в голе не виноват. У него гораздо больше опыта выступления за сборную. И мне кажется, что в этой ситуации никаких экспериментов не будет.

Как нормальный болельщик я жду победы. Если у нас не будет никаких проблем в обороне, то мы должны выигрывать у Венгрии минимум со счетом 2:0.

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КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 13:46
Вероятность его выхода в основе близка к нулю.
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