Сенников: «Сафонов? Не думаю, что он выйдет в стартовом составе»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч сборной России в Лиге Наций против команды Венгрии.

Сафонов? Не думаю, что он выйдет в стартовом составе. Тут даже вариантов нет. Я считаю, что Антон Шунин хорошо провел матч с Турцией, сыграл уверенно и в голе не виноват. У него гораздо больше опыта выступления за сборную. И мне кажется, что в этой ситуации никаких экспериментов не будет.

Как нормальный болельщик я жду победы. Если у нас не будет никаких проблем в обороне, то мы должны выигрывать у Венгрии минимум со счетом 2:0.