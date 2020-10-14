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Магкеев: «До конца верили в то, что сможем пробиться на Евро»

14 октября 2020, 13:17

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал выход молодежной сборной России на Евро-2021.

Конечно, это успех для нас, все очень рады, что решили задачу и пробились в основную часть чемпионата Европы. Это очень здорово. Тем более в какой-то момент ситуация складывалась так, что уже не все зависело от нас. Но мы до конца верили в то, что сможем пробиться на Евро.

С другой стороны, по большому счету пока ничего особенного не произошло. Главные матчи впереди. Команда у нас отличная, поэтому сделаем все, чтобы достойно выступить и порадовать болельщиков.

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David Young
David Young
14 октября в 13:27
Выйти было не очень сложно. Но всё равно - молодцы.
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