Магкеев: «До конца верили в то, что сможем пробиться на Евро»

Защитник «Локомотива» прокомментировал выход молодежной сборной России на Евро-2021.

Конечно, это успех для нас, все очень рады, что решили задачу и пробились в основную часть чемпионата Европы. Это очень здорово. Тем более в какой-то момент ситуация складывалась так, что уже не все зависело от нас. Но мы до конца верили в то, что сможем пробиться на Евро.

С другой стороны, по большому счету пока ничего особенного не произошло. Главные матчи впереди. Команда у нас отличная, поэтому сделаем все, чтобы достойно выступить и порадовать болельщиков.