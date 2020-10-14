Украина прервала 15-матчевую серию Испании без поражений. Загадочный Цыников выручил Шевченко

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14 октября 2020, 13:01

Сенсация в Лиге Наций – Луис Энрике проиграл в Киеве. «Соккер.ру» делится деталями особенного поединка.

Украина не могла рассчитывать на 15 футболистов

Если сравнивать только основу Шевченко на матчи против Испании в гостях и дома, то увидите разницу на 8 футболистов. Невероятно для двух матчей, сыгранных с разницей в один месяц. Но объяснение есть – коронавирус, травмы и дисквалификации. Три ключевых полузащитника – Степаненко, Зинченко и Малиновский, пропустили матч. Причины разные, но дисквалификация игрока «Аталанты» усугубила положение Шевченко.

А хорошая новость заключалась в том, что новых положительных тестов на коронавирус не было. Но вратари Пятов, Лунин и Панькив их получали. Параллельно на самоизоляцию отправили ряд игроков «Шахтера», хотя Марлос и Коваленко после обследований оказались в запасе. Зато не могли сыграть против Испании футболисты «Динамо» Супряга и Буяльский. В целом же мимо основы пролетело 15 человек, которые там могли появиться.

В конце сентября Шевченко огласил заявку на матчи против Германии и Испании, а в результате произошло 12 замен. Голкипер-дебютант Бущан стал первым, а 45-летний тренер сборной Украины Шовковский был включен в заявку на товарищеский матч против Франции. Тот поединок обернулся ожидаемой катастрофой – 7:1, это самое крупное поражение в истории сборной Украины. Но спарринг принес пользу – разозлились.

Красная Фурия не проигрывала в 15 матчах подряд

«Мне не до смеха, сынок», — так Андрей Николаевич встретил усмешку на лице одного из игроков на тренировке сборной Украины. Отчитав футболиста в лучших традициях старой школы – Лобановский тоже придирался из-за неправильного настроя на тренировках и расслабленности, Шевченко попытался с резервистами создать схему, которая позволила бы переиграть непобедимую Испанию.

Красная Фурия четко прошла отбор – 8 побед и 2 ничьи. А после победы над швейцарцами Луис Энрике привез в Киев команду, которая не проигрывала в 15 матчах подряд. Последний раз до вчерашнего вечера испанцев обыграла Хорватия 2:3 более двух лет назад. А вот у Украины на фоне колоссальных кадровых потерь результаты просели. И перенос Евро сказался – у Шевченко много молодых ребят, им сложнее держать себя в форме месяцами.

В группе с Португалией и Сербией ни разу не уступали – 6 побед, 2 ничьи, но Испании уступили 4:0, игру с французами упоминали, а с немцами сыграли лучше, но подвел голкипер. Одессит Бущан, что давно ждал шанса в киевском «Динамо», получил его с тренером Луческу. Но в основе сборной оказался случайно, из-за тестов Пятова и Лунина. Против немцев выпустил мяч из рук, хотя в целом выручал. А вот против Испании у Бущана сразу 8 сэйвов, в том числе несколько зрелищных.

Испания нанесла 21 удар, но украинцы знали, что делать

Чтобы понять характер матча, можно вспомнить игру России против Испании. Тогда у испанцев тоже был мяч – владение вчера составляло 28 на 72 %. Команда Луиса Энрике нанесла 21 удар в сторону ворот Украины, а вот подопечные Шевченко сумели развить только две атаки с выстрелами. Потеря десятка игроков не прошла бесследно.

Любая команда, что играет экспериментальным составом против Испании, должна мысленно держать в уме возможность крупного поражения. Но швейцарцы и украинцы, оказавшись в группе с Левом и Энрике, не сдаются. Вчера крепкая команда Петковича по примеру сборной Турции сыграла с Германией 3:3 – фактически потеряли победу, вели в гостях 1:3.

А сборная Украины, хотя до матча в прогнозах многие ставили на еще один разгром от Испании, обыграла команду Луиса Энрике. Увидели и недооценку, и ошибку Де Хеа – так считают испанские журналисты, судя по сегодняшним публикациям, и одновременно самоотверженность украинцев. Шевченко, конечно, умеет настроить на важный матч, тренер талантливее, чем могли подумать, когда Андрея Николаевича назначали.

Победу принес 1 точный удар за матч «вымышленного» игрока

Забавно, что Украина могла выиграть 2:0, ведь даже испанцы пишут – был пенальти на Зубкове. А раз вспомнили о недооценке как факторе и журналистах, то отвлечемся на жесткий для 21 века прикол. Пиренейские издания, вроде знаменитой «Marca», слабо разбираются в футболе за пределами родной страны, поэтому стабильно дарят веселье. Представляем вам вариант составов на матч Украина – Испания, где найдете сразу несколько вымышленных игроков:

Испанцы правильно определили, что 19-летний Забарный выйдет в основе, но на правый фланг поставили не реального Караваева, а вымышленного Караве. Справа в атаку определили Кобаленко. У испанцев «в» читается похоже на «б», но ведь оставили в запасе капитана сборной Украины во вчерашней игре Ярмоленко. Также на лавке был некий Мараменко – похоже, это Макаренко, что вчера отыграл целый матч.

А еще испанцы обозвали известного скаутам в Испании 22-летнего Цыганкова из «Динамо» Цыниковым. Цинично получилось, учитывая победный гол Виктора после крутого паса Ярмоленко и неуверенной игры Де Хеа. Но ключ тут не в эпизодах, а в том, что «4-3-3» от Шевченко четко работали полтора часа, ведь у Испании много моментов и 0 голов. Не вели игру морально, Луис Энрике в хулиганском свитере нервничал на скамейке.

А у украинцев секрет в силе тренерского штаба. Там есть крутые итальянцы, вроде Тассотти и Мальдеры. Да и испанец Педро Харо, что работал в «Атлетико» и «Реале», лишним не стал. Но все-таки это команда Шевченко. Он ее лидер и вожак. У наставника теплые отношения с трибунами, а еще у него есть авторитет в глазах футболистов. Также можно констатировать, что талантливых украинцев в футболе становится больше – у Шапаренко, Миколенко, Соболя, Забарного, Яремчука и Зубкова есть победа над Испанией.

Это первая в истории победа Украины над Красной Фурией после седьмой попытки. Шевченко не ставит безумную задачу выйти в финал четырех Лиги Наций – с такими соперниками нереально. Но украинцы собрали обойму из примерно 25 человек со средним возрастом в 25 лет, и они заслужили реакцией на осечки, игрой и победами над Португалией и Испанией место в заявке на Евро-2020.