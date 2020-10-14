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Медведев: «Переговоры по Чистякову и Терентьеву в заключительной стадии»

14 октября 2020, 13:39

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе защитника Дениса Терентьева в «Ростов». В обратном направлении должен отправиться защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера. Терентьев универсальный игрок, который может сыграть как справа, так и слева.

Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям.

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Тага Дага
Тага Дага
14 октября в 16:12
Готовятся обыграть Брюгге...не получится.
Трезвый повар
Трезвый повар
14 октября в 15:55
Чистяков переходит в Зенит в аренду до конца сезона. У Зенита будет право выкупа
Ростов купил Чистякова за 500 тысяч. Так что предстоящая прибыль в 10 раз весьма не плохо для клуба
Трезвый повар
Трезвый повар
14 октября в 15:30
Примерная стоимость трансферов - Ростов заплатит за Терентьева 300 тысяч. Зенит заплатит за Чистякова 5 евролямов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 14:28
Ключевая фраза в речи Медведева это " Мы следим за всеми российскими игроками РПЛ" Это означает, что Денежный мешок наготове.
RomzesRZN
RomzesRZN
14 октября в 13:50
Чистяков раз в 5 посильнее Терентьева, а нате вам обмен. Когда из питерских палат звонят, то и за 50 тысяч можно игроков продать и обмен неравный провести.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
14 октября в 13:42
Удачи парням. Чистякову побольше титулов.
Zenit_84
Zenit_84
14 октября в 13:41
Ждём результатов переговоров
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