Медведев: «Переговоры по Чистякову и Терентьеву в заключительной стадии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе защитника Дениса Терентьева в «Ростов». В обратном направлении должен отправиться защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.
Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера. Терентьев универсальный игрок, который может сыграть как справа, так и слева.
Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям.
Ростов купил Чистякова за 500 тысяч. Так что предстоящая прибыль в 10 раз весьма не плохо для клуба
Ростов купил Чистякова за 500 тысяч. Так что предстоящая прибыль в 10 раз весьма не плохо для клуба