Медведев: «Будем готовиться к следующему трансферному окну»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в клуб защитника из «Ростова» на правах аренды.

Это последнее пополнение «Зенита» в это трансферное окно. У нас были еще дополнительные потребности, которые нам не удалось закрыть. Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну.