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Медведев: «Будем готовиться к следующему трансферному окну»

15 октября 2020, 23:32

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в клуб защитника Дмитрия Чистякова из «Ростова» на правах аренды.

Это последнее пополнение «Зенита» в это трансферное окно. У нас были еще дополнительные потребности, которые нам не удалось закрыть. Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну.

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Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
вчера в 14:19
    Gunslinger
    Gunslinger
    вчера в 07:59
    В игре картами жизни обходись теми, что у тебя на руках! (С)
    112910415
    112910415
    вчера в 05:47
    чуть-чуть малость провалились
    ДСА
    ДСА
    вчера в 05:35
    Будут просить у Газпрома денег.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 01:44
    Опять трансферы???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 01:07, ред.
    Надо готовиться к предстоящим матчам...а не к следующему окну....

    Да и имеет ли смысл феерить на трансферном рынке зимой ,если данный состав не пройдёт в весеннюю часть ЛЧ ???

    Сани надо готовить летом.......
    Footbolista
    Footbolista ответ Давайте думать (раскрыть)
    вчера в 00:16, ред.
    Это он еще нормальной зимы не видел)...посмотрим на него в декабре...
    Давайте думать
    Давайте думать
    вчера в 00:07
    Бездарная трансферная политика этой осенью приведет к катастрофе в ЛЧ. И Малком по ходу зимой не хочет играть, все болячки ищет!!!
    STVA 1
    STVA 1
    15 октября в 23:59
    Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну.
    Бедные и несчастные)))
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    15 октября в 23:45
    Зачем трансферы, когда засчитывают голы из километровых офсайдов?! Ради четвёртого места в ЛЧ?
    drug01
    drug01
    15 октября в 23:40
    Долго ждать а играть надо сейчас
    Свидетели картофельного позора
    Свидетели картофельного позора
    15 октября в 23:37
    Следующий трансфер ОБляков
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