Медведев: «Будем готовиться к следующему трансферному окну»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в клуб защитника Дмитрия Чистякова из «Ростова» на правах аренды.
Это последнее пополнение «Зенита» в это трансферное окно. У нас были еще дополнительные потребности, которые нам не удалось закрыть. Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну.
Да и имеет ли смысл феерить на трансферном рынке зимой ,если данный состав не пройдёт в весеннюю часть ЛЧ ???
Сани надо готовить летом.......
Да и имеет ли смысл феерить на трансферном рынке зимой ,если данный состав не пройдёт в весеннюю часть ЛЧ ???
Сани надо готовить летом.......
Бедные и несчастные)))
Бедные и несчастные)))