Яновский: «Говорят, что Дзюба устал»

Бывший полузащитник ЦСКА отреагировал на результаты последних матчей сборной России.

В чем нашей сборной надо прибавлять? Тяжело сказать. Возможно, кто-то из ребят сейчас не в форме. Про Дзюбу говорят, что он устал, что у него нет свежести. Мне кажется, главная проблема в нехватке тех ребят, которые отсутствовали. Они, по сути, вели игру сборной. От них многое зависело. А сейчас нет мысли, как таковой. Нельзя сказать, что команда плохо играет, но нет конкретики, уверенности. Сейчас еще и период такой, ковидный. Все это сбивает.