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Яновский: «Говорят, что Дзюба устал»

15 октября 2020, 21:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский отреагировал на результаты последних матчей сборной России.

В чем нашей сборной надо прибавлять? Тяжело сказать. Возможно, кто-то из ребят сейчас не в форме. Про Дзюбу говорят, что он устал, что у него нет свежести. Мне кажется, главная проблема в нехватке тех ребят, которые отсутствовали. Они, по сути, вели игру сборной. От них многое зависело. А сейчас нет мысли, как таковой. Нельзя сказать, что команда плохо играет, но нет конкретики, уверенности. Сейчас еще и период такой, ковидный. Все это сбивает.

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Все комментарии
nubom
nubom
15 октября в 22:52
"Мне кажется, главная проблема в нехватке тех ребят, которые отсутствовали..." и избытке ребят, которые присутствовали…
Igo0rek
Igo0rek
15 октября в 22:46
Дзюба абсолютно посредственный игрок, ниже среднего уровня. Учитывая его антропометрию, с этими данными он ничего серьезного не добился в карьере. Вечно околоскандальные истории, юморок уровня аншлага и больше ничего.
А байки как его лично хотел Моуриньо, но Зенит воспрепятствовал, оставьте бабушкам на лавке.
Beekeeper
Beekeeper
15 октября в 22:45
так пускай на пенсию дует... толку все равно 0
Супервайзер
Супервайзер
15 октября в 22:42
Дзюба скучает по Азмуну, зайдёт в раздевалку сборной и плачет.)
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 22:41
просто фарт кончился)))а мастерство так и не пришло))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
15 октября в 22:25
Так Дзюба и Сан-Марино не забил))
alex074
alex074 ответ beefs (раскрыть)
15 октября в 22:13
Да и танцор, честно говоря, из него просто никудышный
alex074
alex074 ответ Ляпсень (раскрыть)
15 октября в 22:11
Конечно нужно отдохнуть...Глушаков в Химках баньку уже растопил...девочек, наверно тоже заказал.
beefs
beefs
15 октября в 22:05
плохому танцору всегда что то мешает...
Ляпсень
Ляпсень
15 октября в 22:03
Ежели устал, то надо отдохнуть.)))
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 21:51
Может и устал.
alex074
alex074
15 октября в 21:49
Великий и могучий ЗЮБА и не напрягался, ходил пешком, все мячи летят в него, если конечно попадают...
Big krendel
Big krendel
15 октября в 21:30
Дзюба просто на голодном пайке. Ему не поставляли снаряды.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
15 октября в 21:28
Дак некому в Дзюбу мячом попадать, некому выводить его на пустые ворота, некому зарабатывать для него пенки, да и команды серьезные подобрались, уровнем повыше Сан-Марино
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 октября в 21:18
Где сам Игорь сейчас, лучше про него расскажите.
mihaluch
mihaluch
15 октября в 21:14
Правильно проблема в тех кто отсутствовал.
волгодон 2
волгодон 2
15 октября в 21:10
осенний листопад навевает хандру
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