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Карп: «Нам предстоит очень важный матч с „Локомотивом“»

15 октября 2020, 23:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа16:30 Не начался

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассуждает о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Как раз сейчас в дороге. Лечу из сборной в расположение клуба. Нужно переключаться на дела клуба. Нам предстоит очень важный матч с «Локомотивом». Турнирная ситуация сейчас такая, что неважно с кем играем, в гостях или дома. Надо стараться набирать очки в матчах с любым соперником.

Может ли помочь смена тренера? Думаю, да. Обычно в таких ситуациях у футболистов бывает эмоциональный подъем. Надеюсь, и у нас будут положительные эмоции. У меня же будет ещё и большая личная мотивация. Сегодня моему дяде и агенту Ивану Карпу исполняется 50 лет. Серьёзный юбилей. Желаю ему всех благ и постараемся порадовать его в субботу.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:45
Важный и очень трудный...
STVA 1
STVA 1
вчера в 01:00
Уфе удачи
drug01
drug01
вчера в 00:42
После перерыва теперь нужны победы!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 00:03
Рыболовлева на вас не хватает!!!
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 23:56
Для Локомотива он также важный...
Cat01
Cat01
15 октября в 23:29
Надо играть на победу
beefs
beefs
15 октября в 23:11
Сейчас все игры важны, в
David Young
David Young
15 октября в 23:08
Победить будет весьма тяжело, но Уфе надо поправлять свои дела.
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