Карп: «Нам предстоит очень важный матч с „Локомотивом“»

Полузащитник «Уфы» рассуждает о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Как раз сейчас в дороге. Лечу из сборной в расположение клуба. Нужно переключаться на дела клуба. Нам предстоит очень важный матч с «Локомотивом». Турнирная ситуация сейчас такая, что неважно с кем играем, в гостях или дома. Надо стараться набирать очки в матчах с любым соперником.

Может ли помочь смена тренера? Думаю, да. Обычно в таких ситуациях у футболистов бывает эмоциональный подъем. Надеюсь, и у нас будут положительные эмоции. У меня же будет ещё и большая личная мотивация. Сегодня моему дяде и агенту Ивану Карпу исполняется 50 лет. Серьёзный юбилей. Желаю ему всех благ и постараемся порадовать его в субботу.