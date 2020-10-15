Мозес: «„Спартак“ — один из величайших клубов Европы»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рад, что перебрался в московский клуб.
Началась новая страница в моей истории. «Спартак» – один из величайших клубов Европы. Не могу дождаться встречи с моими новыми одноклубниками.
Сезон должен стать интересным. Вперед, «Спартак»!
Игрок толковый, а как он себя проявит - покажет только время.
Радует, что Зобнин наконец вернется в центр поля, где у нас порой сквозняки были и соперник гулял...
Удачи, Витя!
Игрок толковый, а как он себя проявит - покажет только время.
Радует, что Зобнин наконец вернется в центр поля, где у нас порой сквозняки были и соперник гулял...
Удачи, Витя!