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Мозес: «„Спартак“ — один из величайших клубов Европы»

15 октября 2020, 22:11

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рад, что перебрался в московский клуб.

Началась новая страница в моей истории. «Спартак» – один из величайших клубов Европы. Не могу дождаться встречи с моими новыми одноклубниками.

Сезон должен стать интересным. Вперед, «Спартак»!

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответ Рожден в СССР (раскрыть)
сегодня в 00:11
Поверь мне,мы же рождены в СССР. Кстати,сегодня поставил 100 рублей, выиграл 33800...у меня будет хорошие выходные. Так что приглашаю тебя. 😁😁
RIR68
RIR68
вчера в 20:23
едет подъедать спрятанные в Тарасовке заначки людоеда-Эменике!!!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ Тага Дага (раскрыть)
вчера в 18:39
а мне твердят здесь что в Европе все честные, не пойму кому верить
ekliziast
ekliziast ответ VERSTECK (раскрыть)
вчера в 16:44
    ekliziast
    ekliziast ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Назови легионера , кто не говорил то же самое?Обычная вежливость, и не более.
    ekliziast
    ekliziast ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:38
    Забыл добавит Зенит и ещё десяток клубов.
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко
    вчера в 14:44
    Молодец уголёк, на повышение пошёл. А то так бы и прозябал в интере.
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко ответ Тага Дага (раскрыть)
    вчера в 14:43
      Тага Дага
      Тага Дага ответ Рожден в СССР (раскрыть)
      вчера в 14:41
      У Спартака не попадались Спортинги и Глазго Рейнджерсы купленные Гинером и газпромом...Спартак никогда так играть не будет. . .
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР ответ Тага Дага (раскрыть)
      вчера в 12:56
      у Спартака один минус ничего не добился в ЕК, судя по нынешнему состоянию дел и в новом столетии ничего не светит
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      вчера в 12:53
      а кубки где? ЛЧ или ЛЕ? ЦСКА и Зенит могут показать
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      вчера в 12:51
      вот что борщ животворящий творит
      Владимир 77
      Владимир 77
      вчера в 12:37
      Еще забыл добавить,что он с детства за Спартак
      Azu-Killah37
      Azu-Killah37
      вчера в 09:38
      Во заливает! По одному интервью сразу можно понять, что врун и подхалим)
      Я думал лучшие клубы ХОТЯ БЫ страны играют ХОТЯ БЫ в КУЕФА,
      А лучшие в Европе добиваются успехов на международной арене
      Тем временем Спартак за 18 лет....
      kazantsev-72
      kazantsev-72 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 08:59
      Минск один раз был чемпионом...в 1982. Как и Ереван. -)))
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 07:56
      Удачи ! Но вот только на одно колено вставать не надо - у нас этого не любят !
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 01:51
      Это конечно очень громко сказано!
      Но Спартак, как я понял, когда-то был сильным клубом, даже на европейском уровне!
      makkie
      makkie
      вчера в 01:36
      Добро пожаловать в Спартак!
      Игрок толковый, а как он себя проявит - покажет только время.
      Радует, что Зобнин наконец вернется в центр поля, где у нас порой сквозняки были и соперник гулял...

      Удачи, Витя!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 01:23
      Наверное он прав....
      За Спартак болеет больше людей чем за Вест Хэм,Сток Сити ,Кристал Пэлас,Бромвич,Фулхэм и Бернли вместе взятые.......
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 00:29, ред.
      Минск один раз был третьим, а вот Ереван был даже чемпионом СССР, так же как и Заря Луганск. ЦСКА уходил в первую лигу 1 раз, как и Спартак, поэтому лифтом их назвать нельзя. Хотя после чемпионства в 1970 г. ЦСКА стал первым только в 1991 г - был последним чемпионом СССР.А в РОССИИ Спартак довольно долго доминировал при Романцеве. А потом клуб пошел по рукам ( Первак, Червиченко, Федун) И С ЗОЛОТОМ СТАЛО ТУГОВАТО.
      Тага Дага
      Тага Дага
      15 октября в 23:58
      Кто бы там что не говорил. .....Спартак действительно лучший клуб России. ...в советское время был Спартак, Динамо Киев...ну несколько клубов...Тбилиси. ..Минск...Днепропетровск...ну где был зенит...и цска....зенит честно говоря не слышал...а цска был как лифт.. то вышка...то первая лига.
      Шишанутый
      Шишанутый
      15 октября в 23:58
      Хороший игрок. Удачи в Спартаке!
      mangox22
      mangox22 ответ alexgurzan (раскрыть)
      15 октября в 23:41
      "что он себе позволяет ? " - это троллинг клуба ?)))
      а причем тут клуб вообще ? тогда тут каждый второй коммент троллинг клуба.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ mangox22 (раскрыть)
      15 октября в 23:33
      Троллинг клуба.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      15 октября в 23:23, ред.
      Все по шаблону и стандарту и без всяких фантазий. Мозес ( Шюрле, Тиль, Педро Роша,, Мирзов, Мельгарехо, Попов, Еременко) : "Спартак - величайший клуб во Вселенной , известен даже за пределами Галактики". А потом, когда сваливают, то не повторяют эту мантру. Так же кстати дело обстоит и со всеми легионерами в других клубах РПЛ ( Зенит, Динамо, Локо, ЦСКА). К чему бы это? Я думаю из-за свалившегося счастья в виде неадекватных деньжищ. Только в РПЛ платят такие деньги НИ ЗА ЧТО.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      15 октября в 23:07
      Ну лизанул так лизанул!
      mangox22
      mangox22 ответ alexgurzan (раскрыть)
      15 октября в 23:03
      ок, а почему коммент

      "mangox22
      Сегодня 22:50
      что он себе позволяет ? "

      закрыт ?
      VERSTECK
      VERSTECK
      15 октября в 23:02
      Рекорд 1-18 это действительно величайшее достижение. Нерушимое как и рекорд конифея.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ mangox22 (раскрыть)
      15 октября в 23:00
      Нет.
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      15 октября в 23:00
      Ну так говорят про все клубы!!!!!!!!!!!Ну а по истории если смотреть,то Спартак. М и Динамо.К были самыми популярными и выдающимися клубами,ну может еще раннее Динамо с Яшиным и Торпедо с Стрельцовым еще может подойти ,да и то с натяжкой!!!!!!!!!!!!!
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