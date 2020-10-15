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Чернышов — о Мозесе в «Спартаке»: «Сложностей будет много»

15 октября 2020, 22:27

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на переход полузащитника Виктора Мозеса в московский клуб на правах аренды.

В «Спартак» пришел очень опытный и качественный футболист. Выступал в сильнейших чемпионатах Англия, Италия. Игрок национальной сборной. Но как он себя проявит в чемпионате России — покажет время. Надо быстро адаптироваться ко всему — к стране, к партнерам, к футболу в который играет «Спартак». Сложностей будет много, главное, чтобы быстрее их преодолеть. Было много примеров, когда к нам приезжали игроки высочайшего уровня, но не у всех получилось заиграть. Будем надеяться, что у него все получится в России.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:47
Кстати, а где Шюрле?
brauning.86
brauning.86
вчера в 00:55
Кто такой? Когда он был тренером?
Gahi
Gahi
вчера в 00:23
Когда человек теряет в 11 лет своих родителей, вовремя беспорядков в Кадуне и которому помогли много людей чтобы пережить эти трудности жизни, а в последствии переправить его в Великобританию. Там на него обратили внимание скауты Кристал Пэлас определили свою академию и в частную школу. С возрастом он прогрессировал и показывал свой потенциал который обнадеживал в перспективе. Многие клубы Премьер Лиги хотели видеть его в своих клубах, но помня кто ему помогал и открыл двери в большой футбол не задумываясь подписал свой первый контракт с Кристал Пэлас. Это говорит прежде всего о том что Мозес может адаптироваться в любых условия и быть благодарны тем кто его поддерживает. Удачи в Спартаке
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:05
Темная лошадка - в прямом и переносном смысле.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 октября в 23:02
Нууу......будем надеяться на лучшее.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
15 октября в 23:01
Прям с языка снял!!!!!!!!!!!)))))))))
Faustello
Faustello
15 октября в 23:00
Кокорий распишет шоколаду кто в Спартаке звезда и в законе)))
David Young
David Young
15 октября в 22:31
Да, неизвестно, как заиграет.
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 22:31
да так и есть
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