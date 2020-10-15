Чернышов — о Мозесе в «Спартаке»: «Сложностей будет много»

Бывший тренер «Спартака» отреагировал на переход полузащитника в московский клуб на правах аренды.

В «Спартак» пришел очень опытный и качественный футболист. Выступал в сильнейших чемпионатах Англия, Италия. Игрок национальной сборной. Но как он себя проявит в чемпионате России — покажет время. Надо быстро адаптироваться ко всему — к стране, к партнерам, к футболу в который играет «Спартак». Сложностей будет много, главное, чтобы быстрее их преодолеть. Было много примеров, когда к нам приезжали игроки высочайшего уровня, но не у всех получилось заиграть. Будем надеяться, что у него все получится в России.