Бувач: «Кокорин хотел вернуться в „Динамо“, но предпочёл „Спартак“»

Спортивный директор «Динамо» рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего .

Кокорин сам говорил, что хочет вернуться в «Динамо». Да, мы общались с ним вживую, несколько раз. И я хотел, чтобы он перешел в «Динамо». Но в итоге Саша предпочел «Спартак» — нет проблем, это его полное право.

Криминальное прошлое Кокорина? Мы все в этой жизни делаем ошибки. Любой человек заслуживает второго шанса. Конечно, я знаю про его историю, но без особых подробностей. В любом случае это уже в прошлом, сейчас Кокорин — просто футболист. Хороший футболист.