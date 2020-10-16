Бувач: «Кокорин хотел вернуться в „Динамо“, но предпочёл „Спартак“»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Александра Кокорина.
Кокорин сам говорил, что хочет вернуться в «Динамо». Да, мы общались с ним вживую, несколько раз. И я хотел, чтобы он перешел в «Динамо». Но в итоге Саша предпочел «Спартак» — нет проблем, это его полное право.
Криминальное прошлое Кокорина? Мы все в этой жизни делаем ошибки. Любой человек заслуживает второго шанса. Конечно, я знаю про его историю, но без особых подробностей. В любом случае это уже в прошлом, сейчас Кокорин — просто футболист. Хороший футболист.
Зачем Спартак вообще связался с ним???
Зачем Спартак вообще связался с ним???
Он выставил чёткий ценник : 10 лямов за 3 года контракта, 5 сразу на карман подъёмных.
Никто такие деньги 2 года не игравшему игроку платить не захотел, кроме спартака. Теперь Кокоха делает красиво на лавке.
Он выставил чёткий ценник : 10 лямов за 3 года контракта, 5 сразу на карман подъёмных.
Никто такие деньги 2 года не игравшему игроку платить не захотел, кроме спартака. Теперь Кокоха делает красиво на лавке.
Но предпочел пепси колу
Но предпочел пепси колу