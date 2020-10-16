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Бувач: «Кокорин хотел вернуться в „Динамо“, но предпочёл „Спартак“»

вчера, 17:48

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Александра Кокорина.

Кокорин сам говорил, что хочет вернуться в «Динамо». Да, мы общались с ним вживую, несколько раз. И я хотел, чтобы он перешел в «Динамо». Но в итоге Саша предпочел «Спартак» — нет проблем, это его полное право.

Криминальное прошлое Кокорина? Мы все в этой жизни делаем ошибки. Любой человек заслуживает второго шанса. Конечно, я знаю про его историю, но без особых подробностей. В любом случае это уже в прошлом, сейчас Кокорин — просто футболист. Хороший футболист.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:04
Всё ещё пиарят этого преступника!!!
Зачем Спартак вообще связался с ним???
berda2003
berda2003
вчера в 23:03
да, он за три рубля и тебя грохнет...
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:05
Как футболисту,Кокорину нечего будет вспомнить...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:01
Задолбала кокошня!.
311
311
вчера в 21:21
Федун задавил деньгами, и Кокоша поплыл!)
протон1
протон1
вчера в 20:39
там полировщиком не получилось. а зато в спартаке как хорошо полирует
Сп62
Сп62
вчера в 20:03
Кокорин в Спартаке не за деньги, а за идею. Решил играть в настоящий футбол.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 19:42
Да знаем мы что предпочел Какорин.Что болтать о предпочтениях?
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 18:49
я думаю Федул назло Миллеру подписал кокошу, шальные деньги никому добра не сделали да и не сделают
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 18:46
видимо мало предлагали вот и ушел в Спартак
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:33, ред.
Если правильно распределить время до окончания карьеры...то можно ещё пару-тройку московских клубов пораскручивать.....год в Спартаке...год в Динамо...год в Локо...ещё и в Химки на полставки сходить..........благо занятие не энергозатратное......играть вроде не заставляют.....а платить обещают исправно....))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 18:31
Просто за Динамо играть бы пришлось)
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 18:26
Очень жаль за Кокорина.Что здесь не понятно. Кому-то он дорогу пришёл.Вот и они душить по полной программе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 18:15
Негоже родной клуб объегоривать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:14
Зекан полисмену не товарищ!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:12
Коко на всех и вся плевать!Он получил контракт и доволен!Покруче Бэйла кекс!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 18:09
Кокохе глубоко плевать на спартак, динамо, Зенит или Рому.
Он выставил чёткий ценник : 10 лямов за 3 года контракта, 5 сразу на карман подъёмных.
Никто такие деньги 2 года не игравшему игроку платить не захотел, кроме спартака. Теперь Кокоха делает красиво на лавке.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:08
Кокоша решил, что объегорить федуна проще и жирнее чем динамиков.
Igo0rek
Igo0rek ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:07
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:06
    Раньше он был хороший футболист,а сейчас просто Кокорин!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:05
    Немец с бомнийскими корнями просто не знает, что Кокорин хозяин своего слова. Сам дал, сам взял обратно. В чем проблема. Он же сказал, что никогда не будет играть за Спартак. Сказал и играет.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:03
    Кому это интересно?
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    вчера в 18:00
    Я хотел хенесси бьюти за 200к баксов

    Но предпочел пепси колу
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 18:00
    Кокорин выбрал деньги
    Faustello
    Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 17:55, ред.
    Зыыыы)) тонко и изящно!)))
    kolpino08
    kolpino08
    вчера в 17:54
    Кокорин настолько любит Динамо, что перешел в Спартак, чтобы не нагадить любимому клубу)))
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 17:54
    чтобы помогать динамо)))))
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:50
    Ну прям так хотел в Динамо, так хотел, что всё же предпочёл Спартак!
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