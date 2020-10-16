Николич: «Идея покупки Манджукича в „Локомотив“ была моей инициативой»

Главный тренер «Локомотива» рассказал, почему московский клуб так и не смог договориться с экс-нападающим «Баварии» и «Ювентуса» о контракте.

Покупка Манджукича была моей инициативой. Он топовый и качественный игрок, у него правильный менталитет. Он бы очень помог нам сразу добиться высоких результатов и помог бы молодым игрокам прогрессировать.

Это идет в разрез с политикой клуба из-за возраста? Я не согласен. Мы хотим развивать молодёжь, они же должны учиться у кого-то, а у кого учиться? Друг у друга?

Им нужно 3-4 опытных игрока. Вспомните, как Чорлука провел прошлый сезон. А может, Мурило стал хорошим игроком, потому что играет с Чарли? Манджукич помогал бы нам добиваться результата год или, максимум, два, но молодые игроки развивались бы рядом с ним, все бы прибавили рядом с таким мастером. Это не противоречит философии клуба.

Почему он не пришёл в «Локомотив»? Не удалось согласовать контракт до конца. Я знаю подробности, но не хочу говорить публично. Была проблема с курсом евро? Да.