ГлавнаяНовости

Николич: «Идея покупки Манджукича в „Локомотив“ была моей инициативой»

вчера, 12:22

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, почему московский клуб так и не смог договориться с экс-нападающим «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукичем о контракте.

Покупка Манджукича была моей инициативой. Он топовый и качественный игрок, у него правильный менталитет. Он бы очень помог нам сразу добиться высоких результатов и помог бы молодым игрокам прогрессировать.

Это идет в разрез с политикой клуба из-за возраста? Я не согласен. Мы хотим развивать молодёжь, они же должны учиться у кого-то, а у кого учиться? Друг у друга?

Им нужно 3-4 опытных игрока. Вспомните, как Чорлука провел прошлый сезон. А может, Мурило стал хорошим игроком, потому что играет с Чарли? Манджукич помогал бы нам добиваться результата год или, максимум, два, но молодые игроки развивались бы рядом с ним, все бы прибавили рядом с таким мастером. Это не противоречит философии клуба.

Почему он не пришёл в «Локомотив»? Не удалось согласовать контракт до конца. Я знаю подробности, но не хочу говорить публично. Была проблема с курсом евро? Да.

Все новости
Тедеско: «Мы рады, что Мозес пришёл в „Спартак“»
Вчера, 14:20 Комментарии30
Шварц: «Я знаю о великих традициях „Динамо“. Прочитал книгу о Льве Яшине»
15 октября Комментарии18
СлухиТихонов может возглавить «Астану»
15 октября Комментарии3
Сандро Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке
15 октября ВидеоКомментарии22
СлухиДокампо станет помощником Рахимова в «Уфе»
14 октября Комментарии3
СлухиНовым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов
09 октября Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kts
kts
вчера в 19:21
А толку?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:48
Николич мудро мыслит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:33
И что теперь?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:47
В итоге только время отеряли.
shlomo
shlomo
вчера в 12:32
Это изначально была плохая идея....
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:31
Идея подписывать старого сбитого лётчика с большими финансовыми запросами, надо сказать, была хреновой!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:26
идея провалилась
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:24
Манджукич просто испугался!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:23
Увидим, не напрасно ли...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100