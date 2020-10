Защитник «Суонси» перешёл в «Тоттенхэм». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с футболистом подписан до лета 2025 года, игрок будет выступать под номером 14.

В представлении Родона приняли участие его соотечественники, выступающие за «Тоттенхэм». и сидели на ресепшене, когда валлийский защитник прибыл на клубную базу «шпор».

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 📞 «Okay, you can let him in...» pic.twitter.com/CQixvQvvo1