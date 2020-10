Полузащитник «Вашингтона» сменил клубную прописку.

35-летний аргентинец перебрался в «Интер Майами». Недавно этот клуб приобрел бывшего форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Отметим, что спортсмены являются родными братьями.

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!