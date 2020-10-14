ГлавнаяНовости

«Кристал Пэлас» подписал Клайна

14 октября 2020, 21:50

Бывший защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн нашел себе новый клуб.

29-летний игрок перебрался в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента. Детали краткосрочного соглашения не уточняются.

Все новости
Официально«Кристал Пэлас» подписал вратаря, которым интересовался «Ливерпуль»
Сегодня, 00:27 ФотоКомментарии7
Официально«Тоттенхэм» объявил о трансфере защитника «Суонси». Его представил Бэйл
Вчера, 21:06 ФотоВидеоКомментарии4
ОфициальноНецид перебрался в «Богемианс 05»
14 октября ФотоКомментарии13
Куман: «У Суареса была возможность остаться в „Барселоне“»
11 октября Комментарии17
ОфициальноКлуб Бекхэма подписал ещё одного Игуаина
11 октября ФотоКомментарии6
ОфициальноРобиньо вернулся в «Сантос». Он будет получать 271 доллар в месяц
11 октября ФотоКомментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:34
Что за чудище?
Как можно так изуродовать своё тело???
Gahi
Gahi
15 октября в 00:26
Натаниэл Клайн в 2008 году дебютировал за Кристал Пэлас
в матче против Барнсли подписав трёхлетний контракт с клубом. Проявил себя в играх, и на него обратили внимание Саутгемптон которые в 2012 году и заключили с ним контракт. Так же к игроку проявляли интерес со стороны Манчестер Юнайтед которые готовы были заплатить за игрока 17 млн фунтов, но он выбрал Ливерпуль с 1 июня 2015 года подписал с клубом контракт. С января 2019 года на правах аренды перешёл в Борнмут. Клайн дебютировал в 2014 году за сборную Англию в отборочном турнире ЧЕ 2016 г со Словенией где команда победила со счётом 3-1. И вот Натаниэл возвращается в команду с которой дебютировал в чемпионате, удачи в Кристал Пэласе и хороших результатов.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
15 октября в 00:26
Удачи Натаниэлю Клайну
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
15 октября в 00:24
Да, на Евро-2016 здорово играл, был одним из лучших в составе сборной Англии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 октября в 22:47
Что из себя представляет Клайн после разрыва крестов и более чем годичного перерыва загадка. Когда-то давно был в большом порядке и даже сыграл за сборную на Евро-16.
Baggio R.
Baggio R.
14 октября в 22:11
Правый защитник, свободный агент. Что ж Спартак-то пропустил?
Legend 6
Legend 6
14 октября в 22:05
Они до сих пор еще в очереди за Чаловым стоят?
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 22:00
пусть ему там повезёт))удачи))
David Young
David Young
14 октября в 21:53
Хороший клуб для того, чтобы улучшить свою карьеру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100