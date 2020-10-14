«Кристал Пэлас» подписал Клайна

Бывший защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн нашел себе новый клуб.
29-летний игрок перебрался в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента. Детали краткосрочного соглашения не уточняются.
🦅 Welcome back, @Nathaniel_Clyne! #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 14, 2020
Как можно так изуродовать своё тело???
Как можно так изуродовать своё тело???
в матче против Барнсли подписав трёхлетний контракт с клубом. Проявил себя в играх, и на него обратили внимание Саутгемптон которые в 2012 году и заключили с ним контракт. Так же к игроку проявляли интерес со стороны Манчестер Юнайтед которые готовы были заплатить за игрока 17 млн фунтов, но он выбрал Ливерпуль с 1 июня 2015 года подписал с клубом контракт. С января 2019 года на правах аренды перешёл в Борнмут. Клайн дебютировал в 2014 году за сборную Англию в отборочном турнире ЧЕ 2016 г со Словенией где команда победила со счётом 3-1. И вот Натаниэл возвращается в команду с которой дебютировал в чемпионате, удачи в Кристал Пэласе и хороших результатов.
в матче против Барнсли подписав трёхлетний контракт с клубом. Проявил себя в играх, и на него обратили внимание Саутгемптон которые в 2012 году и заключили с ним контракт. Так же к игроку проявляли интерес со стороны Манчестер Юнайтед которые готовы были заплатить за игрока 17 млн фунтов, но он выбрал Ливерпуль с 1 июня 2015 года подписал с клубом контракт. С января 2019 года на правах аренды перешёл в Борнмут. Клайн дебютировал в 2014 году за сборную Англию в отборочном турнире ЧЕ 2016 г со Словенией где команда победила со счётом 3-1. И вот Натаниэл возвращается в команду с которой дебютировал в чемпионате, удачи в Кристал Пэласе и хороших результатов.