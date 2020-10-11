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Куман: «У Суареса была возможность остаться в „Барселоне“»

11 октября 2020, 20:27

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал об уходе из клуба нападающего Луиса Суареса.

У меня никогда не было проблем с Суаресом. Он хорошо тренировался, но принял решение уйти. Тогда я сказал ему: «Если ты останешься в клубе, то сможешь доказать мне, что я был неправ. У меня не будет к тебе предвзятого отношения».

Он действительно мог остаться в «Барселоне». У меня были хорошие отношения с Суаресом, но руководство клуба решило, что нам нужно омолодить состав.

Ранее Суарес заявил, что не будет праздновать гол в ворота «Барселоны».

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 октября в 09:38
Куман: «У Суареса была возможность остаться в „Барселоне“».... Достаточно было просто не прочитать то смс!)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
12 октября в 17:04
Кум видать очухался,что его ПЛАН не сработал и забивать то некому,вот теперь и выдумывает всякие грибные небылицы.Гризли с Севильей столько моментов запорол,что даже Дзюба,хоть один да реализовал. Подарить топ-форварда,да и ещё одному из конкурентов - Гениально и бесценно!
Legend 6
Legend 6 ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
12 октября в 14:21
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 октября в 01:25
    Надеюсь, что Барселона сильно сожалеет об этом!
    Legend 6
    Legend 6 ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
    11 октября в 22:45
    Сколько там осталось на твоих часах до бана?)
    Legend 6
    Legend 6 ответ dzvinka (раскрыть)
    11 октября в 22:44
    Ну ты и написал...🤦‍♂️
    barcamilan
    barcamilan
    11 октября в 22:38
    не умничай, ты его выгнал
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    11 октября в 21:14
    Похоже Куман лукавит
    dzvinka
    dzvinka
    11 октября в 21:13
    решили омолодить состав))) погнали суареса который забил 20 голов
    оставили месси, бускеца и пукешку))) ахахахаха
    удачи.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 октября в 21:05
    Ну ушёл и ушёл! Удачи ему!
    Брулин
    Брулин
    11 октября в 20:53
    В конце концов он решил уйти! 😂 Что за дичь несёт Куман.
    mihaluch
    mihaluch
    11 октября в 20:43
    Оставаться или не оставаться это личное дело Суареса.
    Gelious
    Gelious
    11 октября в 20:42
    Месси с Суаресом такие. Тренера ни во что не ставят, отношение ниже "легенды" терпеть не хотят. Все правильно сделали, что не стали удерживать игрока.
    Cympak-05
    Cympak-05
    11 октября в 20:39
    Смысле сейчас можно говорить, что угодно. Это можно было и раньше делать. Если это не так Суарес может ответить. Но Куман ещё до ухода Суареса сказал, что это решение клуба э, а не мое. Не клуб не сам Суарес это не отвергли.
    shlomo
    shlomo
    11 октября в 20:32
    Куман теперь скажет все что хочет...
    sv_1969
    sv_1969
    11 октября в 20:31
    Сейчас можно говорить что угодно
    Q-J-G
    Q-J-G
    11 октября в 20:31, ред.
    "Пургу гонит"- гл.тренер.
    Поэтому Л.Суарес и плакал, прощаясь, что у него была возможность остаться в Барселоне.
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