Куман: «У Суареса была возможность остаться в „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал об уходе из клуба нападающего Луиса Суареса.
У меня никогда не было проблем с Суаресом. Он хорошо тренировался, но принял решение уйти. Тогда я сказал ему: «Если ты останешься в клубе, то сможешь доказать мне, что я был неправ. У меня не будет к тебе предвзятого отношения».
Он действительно мог остаться в «Барселоне». У меня были хорошие отношения с Суаресом, но руководство клуба решило, что нам нужно омолодить состав.
Ранее Суарес заявил, что не будет праздновать гол в ворота «Барселоны».
оставили месси, бускеца и пукешку))) ахахахаха
удачи.
оставили месси, бускеца и пукешку))) ахахахаха
удачи.
Поэтому Л.Суарес и плакал, прощаясь, что у него была возможность остаться в Барселоне.
Поэтому Л.Суарес и плакал, прощаясь, что у него была возможность остаться в Барселоне.