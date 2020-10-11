Куман: «У Суареса была возможность остаться в „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» рассказал об уходе из клуба нападающего .

У меня никогда не было проблем с Суаресом. Он хорошо тренировался, но принял решение уйти. Тогда я сказал ему: «Если ты останешься в клубе, то сможешь доказать мне, что я был неправ. У меня не будет к тебе предвзятого отношения».

Он действительно мог остаться в «Барселоне». У меня были хорошие отношения с Суаресом, но руководство клуба решило, что нам нужно омолодить состав.